Vinculan de nuevo a proceso a mujer por usurpación en Querétaro

Según el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Marja Kristel “N” es médico cirujano, pero no cuenta con certificación como especialista.

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que obtuvo una nueva vinculación a proceso por usurpación de profesiones relacionada con un procedimiento estético realizado en Juriquilla.

La Fiscalía de Querétaro obtuvo una nueva vinculación a proceso contra Marja Kristel “N” por usurpación de profesiones, derivada de un procedimiento estético realizado en una clínica de Juriquilla en junio de 2024. La imputada deberá cumplir medidas cautelares mientras continúa la investigación complementaria. Se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marja Kristel “N” por usurpación de profesiones en Querétaro, derivada de la investigación de un procedimiento estético realizado en una clínica de la colonia Juriquilla.

La imputada ya había sido vinculada a proceso por hechos de la misma naturaleza, derivados de investigaciones previas. Esta resolución abre un nuevo proceso penal en su contra.

De acuerdo con la investigación, Marja Kristel “N” promocionaba sus servicios en perfiles de redes sociales, donde se anunciaba como especialista en procedimientos estéticos. La persona ofendida vio la publicidad y escribió a uno de esos perfiles para concertar una cita.

El 10 de junio de 2024, la ofendida llegó a la clínica de la colonia Juriquilla. La atendió la imputada, quien se presentó como doctora estética y le realizó el procedimiento.

Después de la intervención, la ofendida presentó alteraciones y deformidad en una parte del rostro. Requirió atención médica y se determinó la necesidad de una cirugía reconstructiva para extraer el producto aplicado.

La Policía de Investigación del Delito (PID) realizó diligencias para identificar y localizar a la imputada. La Fiscalía también obtuvo información del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., con la que se estableció que Marja Kristel “N” tiene formación como médico cirujano, pero no cuenta con certificación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía formuló imputación en la audiencia inicial, en la que un Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada. Esta etapa no es una sentencia: Marja Kristel “N” se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.

Entre las medidas cautelares que impuso el juzgador están la presentación periódica ante la autoridad correspondiente, restricciones para salir del ámbito territorial autorizado, el sometimiento a vigilancia y la suspensión temporal del ejercicio de una actividad profesional o laboral.

El plazo para la investigación complementaria quedó en seis meses.

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