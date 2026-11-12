Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marja Kristel “N” por usurpación de profesiones en Querétaro, derivada de la investigación de un procedimiento estético realizado en una clínica de la colonia Juriquilla.
La imputada ya había sido vinculada a proceso por hechos de la misma naturaleza, derivados de investigaciones previas. Esta resolución abre un nuevo proceso penal en su contra.
De acuerdo con la investigación, Marja Kristel “N” promocionaba sus servicios en perfiles de redes sociales, donde se anunciaba como especialista en procedimientos estéticos. La persona ofendida vio la publicidad y escribió a uno de esos perfiles para concertar una cita.
El 10 de junio de 2024, la ofendida llegó a la clínica de la colonia Juriquilla. La atendió la imputada, quien se presentó como doctora estética y le realizó el procedimiento.
Después de la intervención, la ofendida presentó alteraciones y deformidad en una parte del rostro. Requirió atención médica y se determinó la necesidad de una cirugía reconstructiva para extraer el producto aplicado.
La Policía de Investigación del Delito (PID) realizó diligencias para identificar y localizar a la imputada. La Fiscalía también obtuvo información del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., con la que se estableció que Marja Kristel “N” tiene formación como médico cirujano, pero no cuenta con certificación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía formuló imputación en la audiencia inicial, en la que un Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada. Esta etapa no es una sentencia: Marja Kristel “N” se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
Entre las medidas cautelares que impuso el juzgador están la presentación periódica ante la autoridad correspondiente, restricciones para salir del ámbito territorial autorizado, el sometimiento a vigilancia y la suspensión temporal del ejercicio de una actividad profesional o laboral.
El plazo para la investigación complementaria quedó en seis meses.