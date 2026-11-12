Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El Sistema Estatal DIF tiene bajo su tutela a 499 niñas, niños y adolescentes, cifra que revisó hoy en una reunión con el procurador, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.
En meses pasados la cifra llegó a ser de alrededor de 450, recordó. El número no es la meta, aclaró, pero sirve para conocer la población que atiende el organismo.
De ese total, aproximadamente 60 por ciento tiene posibilidades de regresar a su núcleo familiar. Antes del reintegro, explicó, el DIF debe valorar a la familia y también valorar y rehabilitar al menor respecto de la razón por la que estuvo bajo su custodia.
Diciembre podría traer un ligero aumento. El procurador le compartió que, por distintas circunstancias sociales, el número de menores bajo tutela se incrementa un poco en ese mes.
Con ese porcentaje, cerca de 300 de los 499 menores tienen posibilidad de reintegro, una vez que se valore a sus familias.