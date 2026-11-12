DIF tiene 499 menores bajo tutela en Querétaro; 60% podría volver

Antes del reintegro, el organismo debe valorar a las familias y rehabilitar a cada menor; diciembre podría traer un ligero aumento, dijo su director.

Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF de Querétaro, durante una declaración sobre la atención a niñas, niños y adolescentes bajo tutela del organismo.

El Sistema Estatal DIF de Querétaro tiene bajo su tutela a 499 niñas, niños y adolescentes; alrededor de 60% podría regresar a su núcleo familiar, una vez que concluyan las valoraciones correspondientes, informó el director general, Óscar Gómez Niembro.

Ilustrativa/SEDIF
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El Sistema Estatal DIF tiene bajo su tutela a 499 niñas, niños y adolescentes, cifra que revisó hoy en una reunión con el procurador, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.

En meses pasados la cifra llegó a ser de alrededor de 450, recordó. El número no es la meta, aclaró, pero sirve para conocer la población que atiende el organismo.

De ese total, aproximadamente 60 por ciento tiene posibilidades de regresar a su núcleo familiar. Antes del reintegro, explicó, el DIF debe valorar a la familia y también valorar y rehabilitar al menor respecto de la razón por la que estuvo bajo su custodia.

Diciembre podría traer un ligero aumento. El procurador le compartió que, por distintas circunstancias sociales, el número de menores bajo tutela se incrementa un poco en ese mes.

Con ese porcentaje, cerca de 300 de los 499 menores tienen posibilidad de reintegro, una vez que se valore a sus familias.

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