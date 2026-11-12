Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Car Herrera de Kuri, encabezó el taller “Desarrollo Personal de las Mujeres”, una jornada con temas de comunicación, resiliencia y asertividad cuyo objetivo es incentivar la participación activa de las mujeres queretanas como agentes de cambio.
El taller busca incentivar la participación activa de las mujeres queretanas como agentes de cambio.
Durante su mensaje, Herrera de Kuri compartió su experiencia al frente del Patronato del SEDIF y habló del reto de afrontar sus propios miedos, una vivencia que planteó a las asistentes como punto de partida para fortalecer su desarrollo personal.
La jornada contó con la presencia del presidente municipal Felifer Macías y del senador Agustín Dorantes.El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, acudió a la jornada y reconoció el trabajo del DIF Estatal en favor de las mujeres y de sus familias.
Los talleres abordaron comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones efectivas y autoestima.El senador Agustín Dorantes Lámbarri también estuvo presente en el taller y se sumó al reconocimiento a las participantes.
Las actividades estuvieron a cargo de Laura Ruiz Revueltas, de la Casa de la Mujer, y de Adriana Castro de Alverde, de la Asociación ALE, quienes impartieron talleres de comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones efectivas y autoestima.
Entre los asistentes estuvieron también el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, así como Fabiola Fajardo Rojo y Paola Fernández Trejo.