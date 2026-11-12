Taller del DIF Estatal enseña asertividad a mujeres en Querétaro

Laura Ruiz Revueltas y Adriana Castro de Alverde impartieron talleres de comunicación asertiva, liderazgo, decisiones efectivas y autoestima en una jornada del DIF Estatal.

Mujer de pie con micrófono frente al letrero del taller Desarrollo Personal de las Mujeres.

El taller incluyó temas de comunicación, resiliencia y asertividad.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Car Herrera de Kuri, encabezó el taller “Desarrollo Personal de las Mujeres”, una jornada con temas de comunicación, resiliencia y asertividad cuyo objetivo es incentivar la participación activa de las mujeres queretanas como agentes de cambio.

Asistentes sentadas alrededor de una mesa con platos verdes durante el taller. El taller busca incentivar la participación activa de las mujeres queretanas como agentes de cambio.

Durante su mensaje, Herrera de Kuri compartió su experiencia al frente del Patronato del SEDIF y habló del reto de afrontar sus propios miedos, una vivencia que planteó a las asistentes como punto de partida para fortalecer su desarrollo personal.

Hombre hablando con un micr\u00f3fono durante la jornada. La jornada contó con la presencia del presidente municipal Felifer Macías y del senador Agustín Dorantes.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, acudió a la jornada y reconoció el trabajo del DIF Estatal en favor de las mujeres y de sus familias.

Mujer con blusa negra bordada que habla mientras sostiene unas hojas. Los talleres abordaron comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones efectivas y autoestima.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri también estuvo presente en el taller y se sumó al reconocimiento a las participantes.

Las actividades estuvieron a cargo de Laura Ruiz Revueltas, de la Casa de la Mujer, y de Adriana Castro de Alverde, de la Asociación ALE, quienes impartieron talleres de comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones efectivas y autoestima.

Entre los asistentes estuvieron también el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, así como Fabiola Fajardo Rojo y Paola Fernández Trejo.

queretaro gobierno sedif

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