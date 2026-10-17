Se estiman mil 500 asistentes en el Congreso de las Familias

El Instituto Municipal de la Familia convocó a los municipios de la zona metropolitana a un encuentro con una asistencia estimada de mil 500 personas.

Grupo de adultos y niños posa frente a la lona del Congreso de las Familias en Querétaro 2026

Entre los objetivos está consolidar una cultura de apoyo al núcleo familiar en la región.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de octubre de 2026.- El Primer Congreso Metropolitano de las Familias y el Cuarto Congreso Municipal se realizaron de manera conjunta, con una asistencia estimada de mil 500 personas y la presencia de los presidentes municipales de Querétaro, Felifer Macías, y de Huimilpan, Jairo Morales Martínez.

Macías aseguró que el principal objetivo de su gobierno es que las familias queretanas puedan vivir seguras, jugar en un parque, acudir a una cancha deportiva o a la escuela y, con ello, alcanzar sus sueños.

“En Querétaro, Gobierno del Estado, el gobernador Kuri y nosotros no dejamos de ver lo más importante, nuestras familias. Los valores, los principios, si no inculcamos eso desde el núcleo primario, que es la familia, no importa si invertimos mil millones de pesos en carreteras, en servicios públicos, en seguridad, en patrullas, ahí está el núcleo”, expresó el presidente municipal.

“Y primero lo que más nos interesa, antes de ver grandes cifras e indicadores de economía, de seguridad, de muchas cosas, lo que luchamos es porque las familias sean felices, que las familias vivan en paz”, añadió.

El Congreso Metropolitano de las Familias fue encabezado por Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF. Macías, acompañado de su familia, invitó a los asistentes a disfrutar, aprender y compartir el conocimiento de este conversatorio sobre valores familiares.

Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto Municipal de la Familia, explicó que el Congreso busca dar capacitación y estrategias a las familias de la zona metropolitana de Querétaro para que descubran posibilidades que favorezcan su crecimiento.

El Instituto Municipal de la Familia inició en 2023 el Congreso de las Familias como un espacio de encuentro, reflexión y formación. Esta es su cuarta edición.

Para el primer encuentro metropolitano, el Instituto convocó a los municipios de la zona a través de sus Sistemas Municipales DIF, con el apoyo del Sistema Estatal DIF.

Entre sus propósitos están promover la perspectiva de familia, consolidar una cultura de apoyo al núcleo familiar en la región, articular estrategias de vinculación social y dar herramientas para fortalecer las habilidades intrafamiliares.

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