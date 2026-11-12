Colecta de cobijas en Querétaro: sin fecha límite y dos entregas

Entregas a inicios de diciembre y ya avanzado el mes; el año pasado la colecta tuvo su nivel más bajo, según el director.

Óscar Gómez Niembro, director del Sistema Estatal DIF, habla de perfil frente a un personaje disfrazado con sombrero rojo

El DIF Estatal suele hacer dos entregas de cobijas en diciembre, dijo Óscar Gómez Niembro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El DIF Estatal no pone fecha límite a su colecta de cobijas, cuya recepción continúa incluso en enero, y suele hacer dos entregas durante diciembre, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.

El organismo aprendió a no establecer un plazo de cierre para la campaña, explicó, porque todavía en enero siguen llegando cobijas.

Aun así, lo común es hacer dos entregas: la primera, a inicios de diciembre, y otra ya avanzado ese mes.

Gómez Niembro cree que el año pasado fue cuando la colecta alcanzó su nivel más bajo. Recordó que primero hubo una contingencia por lluvias y se organizó una colecta de víveres para los municipios serranos, y que la de cobijas comenzó inmediatamente después, lo que se reflejó en lo recibido.

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