Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El DIF Estatal no pone fecha límite a su colecta de cobijas, cuya recepción continúa incluso en enero, y suele hacer dos entregas durante diciembre, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.
El organismo aprendió a no establecer un plazo de cierre para la campaña, explicó, porque todavía en enero siguen llegando cobijas.
Aun así, lo común es hacer dos entregas: la primera, a inicios de diciembre, y otra ya avanzado ese mes.
Gómez Niembro cree que el año pasado fue cuando la colecta alcanzó su nivel más bajo. Recordó que primero hubo una contingencia por lluvias y se organizó una colecta de víveres para los municipios serranos, y que la de cobijas comenzó inmediatamente después, lo que se reflejó en lo recibido.