Volcadura en Bernardo Quintana, Querétaro: atienden a un hombre

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindó atención prehospitalaria en la colonia Centro Sur; el hombre no presentó lesiones de consideración.

Vehículo involucrado en una volcadura sobre el boulevard Bernardo Quintana, a la altura de la colonia Centro Sur, en Querétaro.

Un hombre recibió atención médica prehospitalaria tras volcar su vehículo en el boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Centro Sur. Protección Civil informó que no presentó lesiones de consideración y exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad y mantener distancia ante el pavimento mojado.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Un hombre no presentó lesiones de consideración tras una volcadura registrada en el boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Centro Sur, informó Protección Civil.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) le brindó atención médica prehospitalaria en el lugar.

La corporación difundió el reporte en redes sociales junto con un llamado a quienes manejan cuando llueve: bajar la velocidad, porque el asfalto mojado alarga la distancia de frenado.

Pidió mantener la distancia y llegar seguro al destino.

sucesos accidente movilidad seguridad

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