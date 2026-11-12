Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Un hombre no presentó lesiones de consideración tras una volcadura registrada en el boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Centro Sur, informó Protección Civil.
Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) le brindó atención médica prehospitalaria en el lugar.
La corporación difundió el reporte en redes sociales junto con un llamado a quienes manejan cuando llueve: bajar la velocidad, porque el asfalto mojado alarga la distancia de frenado.
Pidió mantener la distancia y llegar seguro al destino.