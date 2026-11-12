Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Los recorridos para detectar a menores de edad en situación de calle y la atención de personas que pernoctan en la vía pública corresponden más a los DIF municipales que al Sistema Estatal DIF, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.
Al ser cuestionado por los programas para esta temporada, explicó que el organismo estatal tiene convenios de colaboración con los DIF municipales y se coordina con ellos para atender a personas en situación de calle.
En la capital, el DIF municipal cuenta con un albergue especializado para personas en esas condiciones, indicó.
El Sistema Estatal DIF opera tres albergues con un objetivo distinto: no están pensados para quienes viven en la calle, sino para personas con alguna vulnerabilidad económica, principalmente sujetos de asistencia social que requieren alguno de los servicios que se brindan en ellos.