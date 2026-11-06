Piden a quienes duermen en portales de Querétaro ir a albergues

Javier Amaya Torres, de Protección Civil estatal, dijo que los recorridos se concentran en el Centro Histórico, donde algunas personas duermen en portales.

Mujer abrigada contra el frío con suéter rosa de punto y bufanda azul grisácea que le cubre nariz y boca, con los brazos cruzados frente a un muro de ladrillo blanco
  • Autoridades estatales invitan a las personas en situación de calle a acudir a los albergues ante el descenso de temperaturas.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 06, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Autoridades estatales hacen recorridos para invitar a las personas en situación de calle a acudir a los albergues, ante el descenso de temperaturas que trae la temporada de frío.

El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, explicó que las acciones ya se realizan, principalmente en el Centro Histórico de Querétaro, donde algunas personas pasan la noche en los portales.

“Estamos nosotros aplicando visitas donde les hacemos la invitación a las personas en situación de calle, que no pernocten ahí, que se vayan a los albergues”, dijo.

Hay otros puntos identificados en El Marqués y Pedro Escobedo.

El funcionario reconoció que algunas personas rechazan ir a los albergues por decisión propia. En esos casos se les da apoyo con cobijas para que puedan enfrentar las bajas temperaturas durante la noche.

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