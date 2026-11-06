Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Autoridades estatales hacen recorridos para invitar a las personas en situación de calle a acudir a los albergues, ante el descenso de temperaturas que trae la temporada de frío.

El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, explicó que las acciones ya se realizan, principalmente en el Centro Histórico de Querétaro, donde algunas personas pasan la noche en los portales.

“Estamos nosotros aplicando visitas donde les hacemos la invitación a las personas en situación de calle, que no pernocten ahí, que se vayan a los albergues”, dijo.

Hay otros puntos identificados en El Marqués y Pedro Escobedo.

El funcionario reconoció que algunas personas rechazan ir a los albergues por decisión propia. En esos casos se les da apoyo con cobijas para que puedan enfrentar las bajas temperaturas durante la noche.