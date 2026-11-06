Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- La vacuna contra la influenza en Querétaro lleva poco más de 10% de cobertura, un avance que la Secretaría de Salud del estado califica de lento y que busca revertir con más demanda entre los grupos prioritarios.

Así lo informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, quien explicó que en esta temporada la respuesta a la vacuna todavía es limitada.

La titular recordó que durante el último año se observó mayor respuesta ciudadana hacia las vacunas, relacionada en parte con la preocupación por el aumento de casos de sarampión.

Los brotes en otros países, particularmente en Estados Unidos, motivaron el año pasado a más personas a acercarse a los servicios de salud, y la dependencia aprovechó esa demanda para aplicar diferentes vacunas.

“Con la de sarampión había aumentado la demanda, pero sarampión seguimos aplicando la vacuna y seguimos invitando”, dijo Pérez Rendón.

Para elevar la demanda de la vacuna contra la influenza, la Secretaría realiza visitas a espacios donde se concentran adultos mayores, además de acciones en guarderías y estancias infantiles.

Las vacunas están disponibles en centros de salud y unidades de medicina familiar, reiteró la secretaria.

Pidió a la ciudadanía mantener la confianza en las campañas de inmunización y acudir oportunamente.