Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El Sistema Estatal DIF pidió al DIF de Guerrero las valoraciones de familiares de un adolescente que permanece bajo su custodia en la capital del estado, informó su director general, Óscar Gómez Niembro.
Los familiares del adolescente viven en el estado de Guerrero, por lo que esas valoraciones corresponden al DIF de esa entidad. Todo dependerá de las medidas que dicte la jueza, se explicó en el encuentro con medios.
Una jueza ordenó que el adolescente se mantenga bajo custodia del DIF mientras concluye la etapa procesal en la que se encuentra el juicio. Gómez Niembro dijo entender que el periodo llega hasta el 7 de diciembre, aunque la jueza puede ampliarlo o no. El organismo esperará a que concluya ese plazo para conocer una nueva determinación.
El proceso está en investigación complementaria; cuando termine vendrá la audiencia de juicio, se detalló.
El caso del adolescente de Jalpan de Serra es distinto, precisó Gómez Niembro: el 13 de noviembre tendrá una audiencia inicial, en la que la autoridad judicial tomará una determinación. No se sabe si resolverá sobre su tutela, dijo, pero mientras tanto el menor permanece bajo cuidado del DIF.
Los padres de este último se acercaron casi de inmediato, cuando el menor quedó bajo cuidado del DIF, y atienden de forma digital la escuela para padres, en la que van avanzados. Gómez Niembro entiende que comenzarán las valoraciones para un posible reintegro, aunque primero habrá que conocer la determinación del juez, que puede o no dictar algo sobre el cuidado del menor.