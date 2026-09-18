Detienen a imputado por feminicidio de Claudia Tacoronte

Sedena, Semar, FGR, SSPC y Guardia Nacional coordinaron la investigación junto con la Fiscalía de Morelos

Hombre detenido con el rostro parcialmente cubierto, imputado por el feminicidio de Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos

El imputado por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera fue detenido tras la investigación coordinada por dependencias federales y estatales, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Morelos, 18 de septiembre de 2026.- El imputado por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en esta ciudad, se encuentra detenido, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Desde que se tuvo conocimiento del feminicidio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) iniciaron trabajos coordinados con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, de acuerdo con García Harfuch. El objetivo: identificar, localizar y detener al responsable.

Como resultado de ese esfuerzo conjunto, el imputado ya está detenido, confirmó el funcionario, quien además expresó condolencias y solidaridad a la familia y a los seres queridos de la víctima ante la pérdida.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno, señaló García Harfuch en el mismo mensaje. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, la obligación del Estado es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda su fuerza, indicó.

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