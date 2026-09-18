Morelos, 18 de septiembre de 2026.- El imputado por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en esta ciudad, se encuentra detenido, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Desde que se tuvo conocimiento del feminicidio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) iniciaron trabajos coordinados con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, de acuerdo con García Harfuch. El objetivo: identificar, localizar y detener al responsable.

Como resultado de ese esfuerzo conjunto, el imputado ya está detenido, confirmó el funcionario, quien además expresó condolencias y solidaridad a la familia y a los seres queridos de la víctima ante la pérdida.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno, señaló García Harfuch en el mismo mensaje. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, la obligación del Estado es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda su fuerza, indicó.