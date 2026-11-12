San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) entregó 230 becas a estudiantes del cuatrimestre septiembre-diciembre para apoyar la economía de sus familias y favorecer la continuidad de estudios. La universidad las otorga en cuatro modalidades: servicio a la comunidad, alimenticia, académica y de ingreso.
Con esta entrega, suman 654 los apoyos otorgados durante 2026, por un monto de 650 mil pesos.
Los apoyos se enmarcan en las acciones institucionales de la universidad para evitar la deserción escolar por motivos económicos.
Las becas de servicio a la comunidad y las alimenticias están dirigidas a quienes acreditan una situación económica vulnerable.
En cambio, la beca académica y la beca de ingreso se destinan a recompensar a las y los estudiantes que obtuvieron un desempeño académico destacado.