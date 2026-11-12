Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera reportó 111 iniciativas presentadas y 46 aprobadas al rendir su informe de actividades legislativas, al que asistió el coordinador nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez.

Ospital sostuvo que ambas cifras se ubican por encima del promedio nacional de productividad legislativa y que los resultados son producto de una forma distinta de hacer política: escuchar, atender las causas ciudadanas y convertirlas en cambios que mejoren la vida de las personas.

Al acto asistieron representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diputados federales y locales, cámaras, organizaciones y liderazgos sociales.

Las iniciativas, explicó, nacen de las necesidades que recoge en sus recorridos por Querétaro. Recordó la inauguración de El Ospitalario, una oficina de enlace móvil que lleva los servicios y el trabajo legislativo hasta las colonias y comunidades.

“Cuando alguien toca a tu puerta con una causa, esa causa ya te toca. Por eso, nuestra chamba es transformar esas ideas y preocupaciones, en iniciativas de ley”, dijo.

Entre los resultados, Ospital destacó las acciones contra la violencia hacia las mujeres. La Ley 3 de 3 contra la violencia impedirá, de acuerdo con el diputado, que personas sentenciadas por violencia sexual, familiar o política de género, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, accedan a cargos de elección popular.

Mencionó además la obligación de que los municipios cuenten con protocolos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres y el reconocimiento de la violencia vicaria.

Ospital aseguró que en él siempre encontrarán “un aliado para luchar por erradicar la violencia contra las mujeres”.

En derechos de niñas, niños y familias, resaltó la aprobación de reformas para que los recién nacidos salgan del hospital con su acta de nacimiento, para que las familias decidan el orden de los apellidos, para ampliar los derechos de paternidad y para incorporar la enseñanza STEAM en las escuelas públicas.

“La escuela pública no puede preparar para el mundo de ayer, a quienes van a construir el de mañana”, afirmó.

Para las juventudes, el diputado destacó reformas que contemplan becas universitarias mediante incentivos en el pago del predial y estímulos fiscales a las empresas que contraten jóvenes por primera vez.

Destacó también las reformas para facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, la incorporación de la iniciativa ciudadana preferente y la regulación del parlamento abierto. “Que exista la iniciativa ciudadana está bien, pero que estemos obligados a discutirla, es hacerlo mejor”, dijo.

En igualdad y no discriminación, mencionó las iniciativas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTQI+, avanzar en el reconocimiento de la diversidad y combatir cualquier forma de discriminación, convencido de que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

En bienestar animal, resaltó la propuesta de crear centros de atención animal en los municipios y la iniciativa “¿Con quién se queda el perro?”, que contempla el bienestar de los animales de compañía en los procesos de separación o divorcio.

Mencionó además la propuesta de distribución del IEPS, con la que, según dijo, a partir de este año llegan mayores recursos a los municipios que menos tienen.

Álvarez Máynez dijo que con Ospital hay mucho futuro para Querétaro. Añadió que la generación de políticos de ambos le apuesta al México y al Querétaro del futuro, y que lo que se trabaja desde el Congreso local muestra que las cosas se pueden hacer mejor.

Entre los temas que seguirá impulsando, Ospital enumeró la educación corporal obligatoria para prevenir el abuso sexual infantil, la no prescripción de ese delito, la agenda de salud mental, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la agenda de cuidados.

“Hay mucho por hacer todavía, aunque muchos anden ya abiertamente en campaña, nos falta casi un año completo para seguir dando resultados”, afirmó.