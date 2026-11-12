46 de 111 iniciativas aprobadas: balance de Ospital en Querétaro

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, asistió al informe, que incluyó reformas sobre mujeres, niñez, juventudes y participación ciudadana.

Dos hombres de pie en un escenario: uno, con saco oscuro y corbata naranja, mira al frente; el otro, con camisa gris y micrófono en la mano, habla.

Al informe asistieron representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diputados federales y locales, cámaras y organizaciones.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera reportó 111 iniciativas presentadas y 46 aprobadas al rendir su informe de actividades legislativas, al que asistió el coordinador nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez.

Ospital sostuvo que ambas cifras se ubican por encima del promedio nacional de productividad legislativa y que los resultados son producto de una forma distinta de hacer política: escuchar, atender las causas ciudadanas y convertirlas en cambios que mejoren la vida de las personas.

Al acto asistieron representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diputados federales y locales, cámaras, organizaciones y liderazgos sociales.

Las iniciativas, explicó, nacen de las necesidades que recoge en sus recorridos por Querétaro. Recordó la inauguración de El Ospitalario, una oficina de enlace móvil que lleva los servicios y el trabajo legislativo hasta las colonias y comunidades.

“Cuando alguien toca a tu puerta con una causa, esa causa ya te toca. Por eso, nuestra chamba es transformar esas ideas y preocupaciones, en iniciativas de ley”, dijo.

Entre los resultados, Ospital destacó las acciones contra la violencia hacia las mujeres. La Ley 3 de 3 contra la violencia impedirá, de acuerdo con el diputado, que personas sentenciadas por violencia sexual, familiar o política de género, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, accedan a cargos de elección popular.

Mencionó además la obligación de que los municipios cuenten con protocolos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres y el reconocimiento de la violencia vicaria.

Ospital aseguró que en él siempre encontrarán “un aliado para luchar por erradicar la violencia contra las mujeres”.

En derechos de niñas, niños y familias, resaltó la aprobación de reformas para que los recién nacidos salgan del hospital con su acta de nacimiento, para que las familias decidan el orden de los apellidos, para ampliar los derechos de paternidad y para incorporar la enseñanza STEAM en las escuelas públicas.

“La escuela pública no puede preparar para el mundo de ayer, a quienes van a construir el de mañana”, afirmó.

Para las juventudes, el diputado destacó reformas que contemplan becas universitarias mediante incentivos en el pago del predial y estímulos fiscales a las empresas que contraten jóvenes por primera vez.

Destacó también las reformas para facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, la incorporación de la iniciativa ciudadana preferente y la regulación del parlamento abierto. “Que exista la iniciativa ciudadana está bien, pero que estemos obligados a discutirla, es hacerlo mejor”, dijo.

En igualdad y no discriminación, mencionó las iniciativas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTQI+, avanzar en el reconocimiento de la diversidad y combatir cualquier forma de discriminación, convencido de que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

En bienestar animal, resaltó la propuesta de crear centros de atención animal en los municipios y la iniciativa “¿Con quién se queda el perro?”, que contempla el bienestar de los animales de compañía en los procesos de separación o divorcio.

Mencionó además la propuesta de distribución del IEPS, con la que, según dijo, a partir de este año llegan mayores recursos a los municipios que menos tienen.

Álvarez Máynez dijo que con Ospital hay mucho futuro para Querétaro. Añadió que la generación de políticos de ambos le apuesta al México y al Querétaro del futuro, y que lo que se trabaja desde el Congreso local muestra que las cosas se pueden hacer mejor.

Entre los temas que seguirá impulsando, Ospital enumeró la educación corporal obligatoria para prevenir el abuso sexual infantil, la no prescripción de ese delito, la agenda de salud mental, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la agenda de cuidados.

“Hay mucho por hacer todavía, aunque muchos anden ya abiertamente en campaña, nos falta casi un año completo para seguir dando resultados”, afirmó.

politica queretaro movimiento ciudadano

Reciente

Seis personas de pie ante un fondo naranja con ilustraciones; una mujer habla por micrófono, con costales de cemento y botes de pintura al frente
Querétaro

Entregan material de piso firme para 50 familias de Colón

El programa Vivienda Digna para Vivir Mejor cubre 17 comunidades de Colón, entre ellas Trigos, Urecho, Galeras y la cabecera municipal.

Enrique Correa Sada, al centro, y otro diputado levantan la mano durante la votación de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito
Legislatura

Diputados piden bajar peaje en Palmillas–Querétaro durante obras

Otros tres exhortos plantean más vigilancia en la Carretera 57, revisión de unidades pesadas y grúas solo de concesionarios autorizados.

Un hombre de traje entrega el reconocimiento de beca de ingreso a una estudiante con sudadera blanca ante personal de la UT San Juan del Río
San Juan del Río

230 becas elevan a 654 los apoyos de la UT en San Juan del Río

Los apoyos de 2026 suman 650 mil pesos y forman parte de las acciones de la universidad contra la deserción escolar por motivos económicos.

Gato de pelaje negro, blanco y café recostado sobre el pavimento, con las patas delanteras cruzadas y la mirada al frente
San Juan del Río

Piden no regalar cachorros en diciembre en San Juan del Río

La asociación Y Si Cambiamos Vidas entrega cachorros después de los cuatro meses y da seguimiento a las adopciones con preguntas y evidencias.