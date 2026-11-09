Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Con 46 iniciativas aprobadas, según el balance de su oficina, el diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera rendirá su informe el 12 de noviembre bajo el título “Hacerlo mejor”.
Convertir las necesidades de la ciudadanía en leyes y acciones concretas: eso significa hacerlo mejor, aseguró Ospital.
Entre las aprobadas, el legislador destacó la Ley de Paternidad, que busca fortalecer la corresponsabilidad en la crianza, y la reforma sobre el orden de apellidos de hijas e hijos, que permite elegirlo libremente.
En materia de justicia social, Ospital presentó la propuesta de redistribuir 120 millones de pesos de los recursos del IEPS en el estado a los municipios más pobres.
Su agenda contempla la Ley 3 de 3 contra la violencia, que establece restricciones para que personas con antecedentes en determinados supuestos de violencia y deudores alimentarios morosos puedan acceder a cargos públicos. Su oficina sostiene que cobra especial relevancia por la proximidad del proceso electoral, al contribuir a establecer condiciones de elegibilidad.
También figura la Ley de Talla Baja, que busca reconocer y garantizar los derechos de las personas con esta condición.
La iniciativa “¿Con quién se queda el perro?” contempla el bienestar de los animales de compañía en los procesos de divorcio.
Para el diputado, hacerlo mejor implica no conformarse con lo establecido, escuchar las demandas sociales y trabajar para que las leyes respondan a las realidades de las personas: “una agenda legislativa que busca que los derechos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las y los queretanos”.