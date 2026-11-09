46 iniciativas aprobadas: Ospital rinde informe en Querétaro

El 12 de noviembre, el diputado de Movimiento Ciudadano hará balance; su oficina cita la Ley de Paternidad y el orden de apellidos.

Retrato de un hombre sonriente con barba, saco azul marino, suéter naranja y camisa blanca, frente a una pintura desenfocada en tonos naranja, rojo y azul.

El informe se realizará el 12 de noviembre; la oficina del diputado reporta 46 iniciativas aprobadas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Con 46 iniciativas aprobadas, según el balance de su oficina, el diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera rendirá su informe el 12 de noviembre bajo el título “Hacerlo mejor”.

Convertir las necesidades de la ciudadanía en leyes y acciones concretas: eso significa hacerlo mejor, aseguró Ospital.

Entre las aprobadas, el legislador destacó la Ley de Paternidad, que busca fortalecer la corresponsabilidad en la crianza, y la reforma sobre el orden de apellidos de hijas e hijos, que permite elegirlo libremente.

En materia de justicia social, Ospital presentó la propuesta de redistribuir 120 millones de pesos de los recursos del IEPS en el estado a los municipios más pobres.

Su agenda contempla la Ley 3 de 3 contra la violencia, que establece restricciones para que personas con antecedentes en determinados supuestos de violencia y deudores alimentarios morosos puedan acceder a cargos públicos. Su oficina sostiene que cobra especial relevancia por la proximidad del proceso electoral, al contribuir a establecer condiciones de elegibilidad.

También figura la Ley de Talla Baja, que busca reconocer y garantizar los derechos de las personas con esta condición.

La iniciativa “¿Con quién se queda el perro?” contempla el bienestar de los animales de compañía en los procesos de divorcio.

Para el diputado, hacerlo mejor implica no conformarse con lo establecido, escuchar las demandas sociales y trabajar para que las leyes respondan a las realidades de las personas: “una agenda legislativa que busca que los derechos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las y los queretanos”.

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