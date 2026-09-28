Jalpan de Serra, 28 de septiembre de 2026.- El Pleno de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa “¿Con quién se queda el perro?”, que establece criterios para el cuidado y la custodia de mascotas en casos de separación. Con ella, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, llegó a 46 iniciativas aprobadas, según informó su oficina.
Durante su intervención en el Pleno, Ospital Carrera planteó que las leyes deben actualizarse frente a las transformaciones sociales y puso la propuesta como ejemplo: “busca responder a estas nuevas dinámicas familiares”.
Según el diputado, en Querétaro siete de cada 10 hogares cuentan con una mascota y, en el país, el promedio de hijos por familia se redujo a uno.
Ospital señaló que el promedio nacional es de entre tres y cuatro iniciativas aprobadas por legislador en un periodo de tres años. En Querétaro, sostuvo, sus 46 rompen un récord legislativo.
Alcanzar esa cifra, dijo, representa la posibilidad de convertir las propuestas en cambios concretos para la sociedad: “hacerlo mejor también significa contar con leyes que respondan a la realidad que viven hoy las familias”.
Entre las 46 iniciativas de su autoría aprobadas, el diputado mencionó las de licencias de paternidad, derechos de las personas de talla baja, primer empleo para jóvenes, violencia vicaria y el orden de los apellidos de los hijos.