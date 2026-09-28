Pleno de Querétaro aprueba custodia de mascotas en separaciones

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano, suma 46 iniciativas aprobadas, de acuerdo con información de su oficina.

Paul Ospital Carrera, diputado de Movimiento Ciudadano y autor de la iniciativa de custodia de mascotas en Querétaro, habla en un podio con micrófonos.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, llegó a 46 iniciativas aprobadas con la de custodia de mascotas, de acuerdo con información de su oficina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, 28 de septiembre de 2026.- El Pleno de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa “¿Con quién se queda el perro?”, que establece criterios para el cuidado y la custodia de mascotas en casos de separación. Con ella, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, llegó a 46 iniciativas aprobadas, según informó su oficina.

Durante su intervención en el Pleno, Ospital Carrera planteó que las leyes deben actualizarse frente a las transformaciones sociales y puso la propuesta como ejemplo: “busca responder a estas nuevas dinámicas familiares”.

Según el diputado, en Querétaro siete de cada 10 hogares cuentan con una mascota y, en el país, el promedio de hijos por familia se redujo a uno.

Ospital señaló que el promedio nacional es de entre tres y cuatro iniciativas aprobadas por legislador en un periodo de tres años. En Querétaro, sostuvo, sus 46 rompen un récord legislativo.

Alcanzar esa cifra, dijo, representa la posibilidad de convertir las propuestas en cambios concretos para la sociedad: “hacerlo mejor también significa contar con leyes que respondan a la realidad que viven hoy las familias”.

Entre las 46 iniciativas de su autoría aprobadas, el diputado mencionó las de licencias de paternidad, derechos de las personas de talla baja, primer empleo para jóvenes, violencia vicaria y el orden de los apellidos de los hijos.

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