Jalpan de Serra, 28 de septiembre de 2026.- El Poder Judicial de Querétaro suma 173 sentencias dictadas con apoyo de inteligencia artificial, 70 familiares y 103 civiles, informó su presidente, el magistrado Braulio Guerra Urbiola, al rendir el Informe 2025-2026 ante el Pleno de la LXI Legislatura.

Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia, afirmó que Querétaro generó las primeras sentencias de México y Latinoamérica elaboradas con apoyo de esa tecnología y la primera acta del Pleno del Tribunal con asistencia de IA.

Se trata de SonIA, una herramienta institucional propia que opera bajo lineamientos aprobados por el Consejo de la Judicatura, los primeros de su tipo en el país, según dijo.

La IA se emplea en el Juzgado Sexto Familiar y en el Noveno Civil, y en las transcripciones de juzgados penales y mercantiles orales.

El magistrado presidente detalló que el apoyo alcanza proyectos de sentencia familiar, desahucio, juicios ejecutivos mercantiles y acciones proforma, así como radicaciones, admisiones de pruebas, edictos, amparos y emplazamientos.

Con esas herramientas, dijo, determinados procesos se han agilizado hasta en 60%. El propósito, planteó, es innovar sin sustituir el criterio humano.

El Juzgado Noveno Civil ocupó el primer lugar entre los juzgados civiles en demandas recibidas, sentencias dictadas, promociones recibidas y promociones acordadas, y mantiene uno de los niveles más bajos de sentencias pendientes; fue también el primero en desarrollar IA y en recibir demandas digitales.

El Sexto Familiar, pionero en incorporar IA, encabezó a los 12 juzgados familiares de Querétaro en sentencias dictadas, con 810 resoluciones.

En el periodo del informe, las juezas y jueces dictaron más de 20 mil sentencias y las magistraturas emitieron más de 6 mil resoluciones en Salas.

La LXI Legislatura recibió en sesión solemne el Informe 2025-2026 del Poder Judicial del Estado de Querétaro. rotativo.com.mx

Se recibieron más de 66 mil demandas en materias civil, familiar, mercantil y oral mercantil; en los últimos cinco años, la litigiosidad creció 43%. Las promociones superaron las 840 mil, un aumento de 9.5% respecto al año anterior.

El personal creció 1.7%. Por la Ley de Disciplina Financiera, dijo Guerra Urbiola, las instituciones tienen tope de crecimiento en capital humano, y atribuyó el informe al trabajo de “las más de mil setecientas personas que hacen posible y dejan su huella y legado todos los días”.

La materia familiar concentró alrededor de 35% de las demandas, cerca de 60% de las sentencias y más de 90% de las medidas cautelares solicitadas: decisiones urgentes que se toman, explicó, con niñas, niños o adolescentes involucrados.

Ese volumen los obligó, dijo, a hacerse una pregunta sencilla: “¿Podríamos seguir haciendo todo exactamente de la misma manera?”. Su respuesta fue no.

En San Juan del Río, el Poder Judicial inició el 10 de septiembre la primera etapa de la oralidad civil y familiar en Querétaro, con nuevas salas y una inversión superior a 18 millones de pesos. El 25 de septiembre se celebró ahí la primera audiencia y sentencia oral.

Esa etapa abarca tutela y curatela de niñas, niños y adolescentes; adopciones mediante jurisdicción voluntaria; apoyos y salvaguardias; apego y deslinde mediante jurisdicción voluntaria, e inmatriculación judicial oral.

En materia penal, el Poder Judicial sumó cinco nuevos juzgados, dos de ellos especializados en actos de investigación, y desarrolló con la Fiscalía General del Estado la plataforma SINERGIA Digital para llevar esa gestión al entorno digital.

Guerra Urbiola citó cifras presentadas este año por la Fiscalía General del Estado de Querétaro: las vinculaciones a proceso aumentaron 48.9% de 2025 a 2026; los cateos autorizados por el Poder Judicial, 41.7% en ese periodo y 257% respecto a 2024, con la coordinación de la estrategia Sinergia por Querétaro; y las personas llevadas ante un juez para audiencia de vinculación, 49%. Las audiencias pasaron de 6,985 en 2024 a 10,569 en 2026.

En materia laboral, las personas juzgadoras pasaron de tres a seis; en el último año se recibieron más de 7,600 demandas laborales.

Más de 300 convenios alcanzados por mecanismos alternativos adquirieron carácter de cosa juzgada, y el Poder Judicial certificó a 89 personas facilitadoras, 46 públicas y 43 privadas, las primeras certificadas bajo ese esquema en la historia del estado, según el magistrado presidente.

El Expediente Electrónico superó las 14 mil personas usuarias activas, 32% más, frente a un crecimiento de 12% el año pasado. Con Polaris comenzó la demanda digital en materia ejecutiva mercantil, con más de 180 demandas en sus primeros meses: “menos traslados, menos tiempos de espera”, dijo.

El Poder Judicial destinó más de 47 millones de pesos a infraestructura, equipamiento y mejora de espacios: Ciudad Judicial, acciones en San Juan del Río, espacios para nuevos órganos y 13 unidades vehiculares.

Con datos al 31 de agosto de 2026, el presupuesto total aprobado es de 1,545,095,047 pesos, de los que se ha ejercido 64% y falta por ejercer 36%.

Por rubro, 68% se aplicó en servicios personales; 20% en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 8% en servicios generales; 2% en materiales y suministros, y 2% en bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El Poder Judicial cumplió 200 años. Guerra Urbiola recordó que la Legislatura declaró 2026 Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro y que se impulsa ante el Pleno la recuperación de la denominación histórica: de Tribunal Superior de Justicia a Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro.

Su Archivo Histórico resguarda más de 300 mil documentos, algunos con más de tres siglos de antigüedad; para los trabajos conmemorativos se revisaron más de 1,800 documentos y expedientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió ese archivo, la primera distinción de su naturaleza otorgada a un archivo judicial estatal en México, según el magistrado.

Con el Servicio Postal Mexicano emitieron una estampilla conmemorativa y con la Lotería Nacional, un billete conmemorativo por los 200 años de la institución.

La sesión solemne se realizó en el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra, con la anfitrionía del presidente municipal, Rubén Hernández Robles, y de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Cecilia Ugalde Moreno.

Asistieron el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González; el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández; la alcaldesa de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez; el alcalde de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles; magistrados, consejeros de la Judicatura y las 43 juezas y jueces de la entidad.

Antes de iniciar, el presidente de la Legislatura, diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, pidió un minuto de silencio por Fernando Cervantes Jaimes, secretario de Servicios Parlamentarios en anteriores Legislaturas, fallecido recientemente.

Sobre la reforma judicial, Guerra Urbiola dijo que el voto popular para elegir personas juzgadoras es una realidad implementada en 14 estados y que el respeto al orden constitucional obliga a que “la justicia nunca pierda su brújula: la certeza jurídica”.

Afirmó que el Poder Judicial mantuvo comunicación institucional permanente con el Poder Legislativo del Estado a través de las distintas presidencias de la Mesa Directiva.

A Querétaro le quedan dos años para llegar a 2028. “Tenemos que remar, y remar fuerte, para que el Poder Judicial que entreguemos no sea uno que apenas sobrevivió el cambio, sino uno que lo lideró”, sostuvo el magistrado presidente.