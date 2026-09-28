Javier Aguirre ya tiene nuevo destino en el fútbol español. El técnico mexicano se ha incorporado al Valencia CF después de su última etapa al frente de la selección de México, en un movimiento que vuelve a situar al entrenador en el centro de la actualidad deportiva y de las apuestas de futbol . El club anunció oficialmente su contratación el 23 de septiembre y el acuerdo contempla lo que resta de temporada, además de una opción para prolongarlo durante una campaña más.

Regreso a LaLiga después de dirigir a México

La llegada a Mestalla supone el regreso de Aguirre a los banquillos de LaLiga . El entrenador había terminado recientemente su tercera etapa como seleccionador mexicano, después de dirigir al combinado nacional durante el Mundial de 2026, torneo en el que México alcanzó los octavos de final.

Antes de asumir este nuevo reto, el técnico había trabajado en el fútbol español con Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. El Valencia se convierte así en su séptimo club en España y en una nueva página dentro de una carrera que también incluye experiencias en México, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Una llegada después de un cambio en el banquillo

Aguirre toma el relevo después de la salida de Carlos Corberán. El técnico valenciano dejó el cargo tras el comienzo de la temporada y Óscar Sánchez asumió de manera interina la dirección del primer equipo durante los partidos posteriores.

El Valencia afrontó este cambio después de las primeras jornadas de LaLiga. Tras siete encuentros, el conjunto valencianista suma cuatro puntos y ocupa la decimonovena posición de la clasificación, según los datos publicados por el propio club.

El nuevo entrenador tendrá por delante un calendario con margen para trabajar durante el parón internacional. Su primer partido oficial está previsto para el 11 de octubre, cuando el Valencia visite al Racing de Santander en El Sardinero.

Primeros días de trabajo en Paterna

Aguirre llegó a Valencia el 24 de septiembre y ese mismo día dirigió su primera sesión con la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna. El mexicano estuvo acompañado por Toni Amor, que formará parte de su cuerpo técnico, y por el preparador físico Pol Llorente.

Los primeros entrenamientos se desarrollan en un contexto marcado por el parón de la competición. Esta circunstancia permite al nuevo cuerpo técnico disponer de varios días antes de su estreno oficial para conocer a los futbolistas y comenzar a introducir sus planteamientos.

Durante su llegada, Aguirre explicó que una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta fue el propio Valencia CF, además de la historia del club, Mestalla y su afición. El entrenador también señaló que afrontaba una etapa con trabajo por delante.

Una nueva conexión entre México y Valencia

El desembarco de Javier Aguirre también recupera el vínculo que existe entre el fútbol mexicano y el Valencia. El propio club recordó esta relación coincidiendo con el anuncio del entrenador, que se convierte en el primer técnico mexicano en la historia del primer equipo valencianista.

Su trayectoria incorpora además varios capítulos vinculados al fútbol español. Con Osasuna alcanzó la clasificación para la Champions League, mientras que con el Zaragoza conquistó la Copa del Rey en 2004. Posteriormente pasó por otros banquillos de Primera División antes de regresar al Mallorca y, más tarde, asumir nuevamente la dirección de México.

Ahora comienza una nueva etapa en Mestalla. Aguirre ya ha iniciado el trabajo diario con el Valencia y su primer compromiso oficial llegará en octubre, cuando el equipo retome la competición liguera ante el Racing de Santander.