Javier Aguirre inicia una nueva etapa en el Valencia CF

El mexicano firmó hasta final de temporada, con opción a otra campaña, y hereda un equipo con cuatro puntos en siete jornadas.

Javier Aguirre, nuevo técnico del Valencia CF, con saco azul marino en un estadio
  • Javier Aguirre dirigirá al Valencia CF por lo que resta de la temporada, con opción de extender su contrato una campaña más.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Javier Aguirre ya tiene nuevo destino en el fútbol español. El técnico mexicano se ha incorporado al Valencia CF después de su última etapa al frente de la selección de México, en un movimiento que vuelve a situar al entrenador en el centro de la actualidad deportiva y de las apuestas de futbol. El club anunció oficialmente su contratación el 23 de septiembre y el acuerdo contempla lo que resta de temporada, además de una opción para prolongarlo durante una campaña más.

Regreso a LaLiga después de dirigir a México

La llegada a Mestalla supone el regreso de Aguirre a los banquillos de LaLiga. El entrenador había terminado recientemente su tercera etapa como seleccionador mexicano, después de dirigir al combinado nacional durante el Mundial de 2026, torneo en el que México alcanzó los octavos de final.

Antes de asumir este nuevo reto, el técnico había trabajado en el fútbol español con Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. El Valencia se convierte así en su séptimo club en España y en una nueva página dentro de una carrera que también incluye experiencias en México, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Una llegada después de un cambio en el banquillo

Aguirre toma el relevo después de la salida de Carlos Corberán. El técnico valenciano dejó el cargo tras el comienzo de la temporada y Óscar Sánchez asumió de manera interina la dirección del primer equipo durante los partidos posteriores.

El Valencia afrontó este cambio después de las primeras jornadas de LaLiga. Tras siete encuentros, el conjunto valencianista suma cuatro puntos y ocupa la decimonovena posición de la clasificación, según los datos publicados por el propio club.

El nuevo entrenador tendrá por delante un calendario con margen para trabajar durante el parón internacional. Su primer partido oficial está previsto para el 11 de octubre, cuando el Valencia visite al Racing de Santander en El Sardinero.

Primeros días de trabajo en Paterna

Aguirre llegó a Valencia el 24 de septiembre y ese mismo día dirigió su primera sesión con la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna. El mexicano estuvo acompañado por Toni Amor, que formará parte de su cuerpo técnico, y por el preparador físico Pol Llorente.

Los primeros entrenamientos se desarrollan en un contexto marcado por el parón de la competición. Esta circunstancia permite al nuevo cuerpo técnico disponer de varios días antes de su estreno oficial para conocer a los futbolistas y comenzar a introducir sus planteamientos.

Durante su llegada, Aguirre explicó que una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta fue el propio Valencia CF, además de la historia del club, Mestalla y su afición. El entrenador también señaló que afrontaba una etapa con trabajo por delante.

Una nueva conexión entre México y Valencia

El desembarco de Javier Aguirre también recupera el vínculo que existe entre el fútbol mexicano y el Valencia. El propio club recordó esta relación coincidiendo con el anuncio del entrenador, que se convierte en el primer técnico mexicano en la historia del primer equipo valencianista.

Su trayectoria incorpora además varios capítulos vinculados al fútbol español. Con Osasuna alcanzó la clasificación para la Champions League, mientras que con el Zaragoza conquistó la Copa del Rey en 2004. Posteriormente pasó por otros banquillos de Primera División antes de regresar al Mallorca y, más tarde, asumir nuevamente la dirección de México.

Ahora comienza una nueva etapa en Mestalla. Aguirre ya ha iniciado el trabajo diario con el Valencia y su primer compromiso oficial llegará en octubre, cuando el equipo retome la competición liguera ante el Racing de Santander.

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