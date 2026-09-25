San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- Canchas de básquetbol nuevas en la comunidad de El Coto y en las faldas de Cerro Gordo fueron la respuesta del alcalde Roberto Cabrera Valencia al señalamiento de una regidora, quien había hablado de una "total desatención" del gobierno municipal en infraestructura deportiva.
El alcalde reconoció que parte del equipamiento deportivo es antiguo, pero dijo que el municipio lo atiende, y puso como ejemplo canchas de básquetbol convertidas de facto en canchas de fútbol por el uso de la comunidad. Mencionó además recorridos por Cazadero y San Isidro para verificar el estado de otras canchas.
Sobre las canchas de fútbol de la liga regional, Cabrera Valencia dijo que el municipio envía maquinaria y trabaja de la mano de los equipos y las familias del fútbol. "Nosotros escuchamos más, comprendemos mejor y actuamos lo mejor posible", afirmó.
El alcalde extendió el señalamiento a otras áreas de colaboración con la comunidad —académica, deportiva y religiosa— sin precisar programas o montos adicionales a los mencionados.