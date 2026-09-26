Automovilista impacta muro de contención en la México-Querétaro

El vehículo dio varios giros y quedó en sentido contrario a la circulación tras salirse de la vialidad; no se reportaron personas lesionadas.

Automóvil con la parte frontal destrozada tras accidente en la autopista México-Querétaro, kilómetro 161.5.

El vehículo quedó con daños severos en la parte frontal después de impactar el muro de contención en el kilómetro 161.5 de la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Una mujer que conducía un automóvil a velocidad inmoderada sobre la autopista México-Querétaro se salió de la vialidad, impactó el muro de contención y dio varios giros antes de quedar con el frente en sentido contrario a la circulación, a la altura del kilómetro 161.5, con dirección hacia la capital del estado.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.

Autom\u00f3vil con la parte frontal destrozada tras accidente en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, kil\u00f3metro 161.5. La defensa delantera del vehículo, con las placas NXT-537-C, quedó separada de la unidad tras el impacto. rotativo.com.mx

El vehículo, con placas NXT-537-C, quedó con daños severos en la parte frontal; la defensa y parte del soporte del radiador se desprendieron sobre la cinta asfáltica. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender el siniestro.

Placa delantera del veh\u00edculo accidentado, desprendida sobre la cinta asf\u00e1ltica de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La defensa delantera del vehículo, con las placas NXT-537-C, quedó separada de la unidad tras el impacto. rotativo.com.mx

Se trata de un tramo con antecedentes de accidentes viales en ambos sentidos de la vialidad, sobre todo con dirección hacia Querétaro, donde la combinación de la curva y el descenso hace que los tráileres alcancen velocidades extremas y en ocasiones se queden sin frenos.

Autom\u00f3vil con la parte frontal destrozada tras accidente en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, kil\u00f3metro 161.5. El vehículo quedó con daños severos en la parte frontal después de impactar el muro de contención en el kilómetro 161.5 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Al lugar llegaron familiares de la conductora para auxiliarla y se mostraron agresivos con el reportero de la fuente que documentaba el accidente.

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