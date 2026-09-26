San Juan del Río, Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Una mujer que conducía un automóvil a velocidad inmoderada sobre la autopista México-Querétaro se salió de la vialidad, impactó el muro de contención y dio varios giros antes de quedar con el frente en sentido contrario a la circulación, a la altura del kilómetro 161.5, con dirección hacia la capital del estado.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas.
La defensa delantera del vehículo, con las placas NXT-537-C, quedó separada de la unidad tras el impacto. rotativo.com.mx
El vehículo, con placas NXT-537-C, quedó con daños severos en la parte frontal; la defensa y parte del soporte del radiador se desprendieron sobre la cinta asfáltica. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender el siniestro.
La defensa delantera del vehículo, con las placas NXT-537-C, quedó separada de la unidad tras el impacto. rotativo.com.mx
Se trata de un tramo con antecedentes de accidentes viales en ambos sentidos de la vialidad, sobre todo con dirección hacia Querétaro, donde la combinación de la curva y el descenso hace que los tráileres alcancen velocidades extremas y en ocasiones se queden sin frenos.
El vehículo quedó con daños severos en la parte frontal después de impactar el muro de contención en el kilómetro 161.5 de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Al lugar llegaron familiares de la conductora para auxiliarla y se mostraron agresivos con el reportero de la fuente que documentaba el accidente.