Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobaron el proyecto de dictamen de un acumulado de tres iniciativas que reforman la Constitución estatal en materia judicial, documento que ahora se remitirá a los 18 ayuntamientos del estado para su análisis previo al dictamen final ante el Pleno.
El acumulado integra tres iniciativas. La primera armoniza las bases, etapas, procedimientos, plazos, modalidades y duración de los cargos judiciales con la Constitución federal, y establece un procedimiento para cubrir vacantes definitivas de magistrados y un mecanismo interino para las ausencias temporales.
La segunda prevé una prórroga transitoria de los encargos judiciales derivada del cambio en la jornada electoral, limitada a la toma de protesta de quienes resulten electos en 2028.
La elección local no puede celebrarse en 2027; por eso el documento fija reglas provisionales para cubrir vacantes sin generar ventajas indebidas en la postulación y para asegurar recursos destinados a la organización electoral de 2028.
El diputado Guillermo Vega, presidente de la comisión, señaló una diferencia frente al proceso federal: mientras el Constituyente Permanente de la Unión solo puede respaldar o rechazar lo que ya aprobó el Congreso federal, en Querétaro el predictamen se enviará primero a los ayuntamientos y sus propuestas se tomarán en cuenta antes de presentar el dictamen final ante el Pleno de la Legislatura.
El diputado Arturo Maximiliano García Pérez precisó que, a partir de la remisión a los municipios, existe la posibilidad de que el dictamen se enriquezca con la opinión que emitan los ayuntamientos.
Homero Barrera McDonald explicó que se trata de un documento de trabajo entregado al Constituyente Permanente local —integrado por los 18 municipios— para su análisis y observaciones, con las cuales se elaborará el texto definitivo.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los ayuntamientos y de dos terceras partes de los legisladores en Sesión de Pleno.
A la reunión de trabajo asistieron también los diputados Arturo Maximiliano García Pérez y Claudia Díaz Gayou; el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Mario Guerra Urbiola, y representantes de distintos municipios, en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente.