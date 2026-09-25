Comisiones aprueban predictamen de reforma judicial en Querétaro

El documento, que armoniza la Constitución local con la reforma judicial federal, se enviará a los 18 ayuntamientos antes del dictamen final ante el Pleno.

Diputados de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales votan a favor del predictamen de reforma judicial en el Congreso de Querétaro.

Los diputados que integran las Comisiones Unidas votaron a favor del predictamen de reforma judicial, que ahora se remitirá a los 18 ayuntamientos del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobaron el proyecto de dictamen de un acumulado de tres iniciativas que reforman la Constitución estatal en materia judicial, documento que ahora se remitirá a los 18 ayuntamientos del estado para su análisis previo al dictamen final ante el Pleno.

El acumulado integra tres iniciativas. La primera armoniza las bases, etapas, procedimientos, plazos, modalidades y duración de los cargos judiciales con la Constitución federal, y establece un procedimiento para cubrir vacantes definitivas de magistrados y un mecanismo interino para las ausencias temporales.

La segunda prevé una prórroga transitoria de los encargos judiciales derivada del cambio en la jornada electoral, limitada a la toma de protesta de quienes resulten electos en 2028.

La elección local no puede celebrarse en 2027; por eso el documento fija reglas provisionales para cubrir vacantes sin generar ventajas indebidas en la postulación y para asegurar recursos destinados a la organización electoral de 2028.

El diputado Guillermo Vega, presidente de la comisión, señaló una diferencia frente al proceso federal: mientras el Constituyente Permanente de la Unión solo puede respaldar o rechazar lo que ya aprobó el Congreso federal, en Querétaro el predictamen se enviará primero a los ayuntamientos y sus propuestas se tomarán en cuenta antes de presentar el dictamen final ante el Pleno de la Legislatura.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez precisó que, a partir de la remisión a los municipios, existe la posibilidad de que el dictamen se enriquezca con la opinión que emitan los ayuntamientos.

Homero Barrera McDonald explicó que se trata de un documento de trabajo entregado al Constituyente Permanente local —integrado por los 18 municipios— para su análisis y observaciones, con las cuales se elaborará el texto definitivo.

Por tratarse de una reforma constitucional, se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los ayuntamientos y de dos terceras partes de los legisladores en Sesión de Pleno.

A la reunión de trabajo asistieron también los diputados Arturo Maximiliano García Pérez y Claudia Díaz Gayou; el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Mario Guerra Urbiola, y representantes de distintos municipios, en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente.

legislatura gobierno poder judicial

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