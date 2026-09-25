San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- San Juan del Río prepara la instalación de nuevos semáforos en la avenida Tecnológico —donde se ubicará el acceso a la nueva estación del tren— y en el cruce de Constituyentes con la Cuarta Poniente, luego de que la carga vehicular del municipio aumentó de forma sostenida en la última década, informó Carlos Molina, director de mantenimiento y proyectos especiales.

"Prácticamente los tenemos al 100", aseguró Molina sobre el funcionamiento actual de la red de semáforos del municipio.

El proyecto de la avenida Tecnológico corresponde a la Sedena, con quien el municipio ya tuvo un primer acercamiento; la inversión, precisó Molina, será del gobierno federal.

En el cruce de Constituyentes con la Cuarta Poniente, la dependencia municipal ya recibió documentos que solicitan el estudio previo necesario para instalar el semáforo.

El objetivo es ordenar el tránsito ante el incremento de la carga vehicular: donde hoy hay topes en Constituyentes, un semáforo ofrecería mayor control sobre el flujo de vehículos, según el funcionario.

El municipio ya no contrata empresas externas para instalar los semáforos. "Nosotros prácticamente fabricamos postes, fabricamos las anclas, hacemos toda la instalación", señaló Molina; el ayuntamiento solo adquiere los módulos del semáforo, el control y el cableado.

Carlos Molina, director de mantenimiento y proyectos especiales, explicó que el municipio prepara nuevos semáforos en avenida Tecnológico y en Constituyentes con Cuarta Poniente. rotativo.com.mx

Esas acciones, dijo, reducen el costo de cada instalación. Por eso, agregó, no cuenta con una cifra exacta de cuánto costará el semáforo de Constituyentes.

Sobre el aumento del tráfico en la última década, el director de mantenimiento no precisó una sola cifra: "estamos hablando aproximadamente de un 40, un 30% más de flujo vehicular", dijo, en comparación con hace diez años.

Esos estudios de aforo corresponden a la Dirección de Tránsito Municipal, aclaró Molina; su área de mantenimiento e instalaciones solo los usa para calcular los tiempos de los semáforos, no como dato estadístico propio.

Más semáforos y más personal de vialidad ayudarían a agilizar la movilidad, consideró Molina. Para él, el factor decisivo es otro.

"El uno y uno, la camaradería que se ha perdido un poco en ceder el paso", dijo sobre la educación vial. "Los equipos electrónicos cumplen con su función, pero yo creo que sumaría mucho el que tuviéramos una mejor educación vial, todos y cada uno de nosotros".

El presupuesto del área depende de la Secretaría de Administración municipal, precisó Molina. El mantenimiento de los semáforos, agregó, es permanente: opera las 24 horas, los 365 días del año.

En algunos casos, sin embargo, se retrasa por el procedimiento administrativo o porque el proveedor no tiene entrega inmediata de los equipos.

Uno de los semáforos del municipio fue sustituido por completo después de que un vehículo con doble remolque, de una marca de autos, abrió su maniobra más de lo habitual en zona prohibida de acceso y golpeó directamente la estructura, relató Molina.

No fue un caso de accidente de tránsito ordinario, aclaró; aunque en otros puntos los hechos de tránsito sí representan un factor importante para los mantenimientos mayores.

El mantenimiento regular, en cambio, responde sobre todo a fallas de energía eléctrica —responsabilidad de la compañía de luz, no del municipio—, focos dañados que se sustituyen de inmediato, y daños por lluvia que pueden afectar una tarjeta de salida o el CPU de los controles.

Las uniones de los cables también se sulfatan con el tiempo, dijo Molina, lo que termina por aislar la conexión.