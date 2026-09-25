Madrid, España, 25 de septiembre de 2026.- La Guardia Civil certificó, a través de la declaración de una testigo, que dos hermanas de una misma familia madrileña alquilaron por separado dos viviendas en la calle Diego de León de Madrid: una al entramado que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) como parte de la llamada "cloaca del PSOE", y la otra a Julio Martínez, conocido como "Julito", señalado como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La testigo, identificada como María José de la Huerta Rojo, es propietaria de una de las dos viviendas en esa calle. La otra pertenece a su hermana.

Esa misma vía madrileña aparece citada en el escrito de personación presentado por la magistrada Beatriz Biedma como el lugar donde se celebró, en septiembre de 2024, una reunión entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis Sáenz de Tejada y Joaquín Parra —el grupo que la causa investiga por una presunta operación para frenar el proceso judicial contra David Sánchez—.

Zapatero fue imputado el 19 de mayo de 2026 como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias, en el marco de la causa Plus Ultra. Martínez está señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal como el testaferro que canalizaba pagos a su favor.

Ninguno de los dos ha sido condenado; ambos mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.