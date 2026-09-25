Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 25 de septiembre de 2026.- La investigación que llevó a la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano el pasado 23 de septiembre por presuntos nexos con el grupo criminal Los Cromos, alcanzó ahora a John Kenny Moreno, quien fue jefe de Seguridad del municipio durante la administración de Sánchez Altamirano y también con el gobierno anterior de Emilio Montero, hoy director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Moreno fue detenido y señalado de brindar protección a integrantes de Los Cromos, identificados como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

Toda la corporación de Policía municipal de Juchitán permanece bajo investigación; la Policía Estatal asumió de manera temporal las tareas de seguridad en el municipio.

El suplente de Sánchez Altamirano, Mariano Rosado López, tampoco ha asumido el cargo. Su domicilio fue cateado durante el operativo original y, en un comunicado, afirmó no estar detenido, aunque dijo haber recibido amenazas, por lo que permanece oculto.