Extienden investigación en Juchitán al exjefe de policía por Los Cromos

John Kenny Moreno, quien encabezó la Policía municipal con el alcalde detenido y con su antecesor, es señalado de proteger a integrantes de Los Cromos.

John Kenny Moreno, exjefe de la Policía municipal de Juchitán, detenido por presunta protección a Los Cromos

John Kenny Moreno fue jefe de Seguridad de Juchitán con dos administraciones distintas antes de su detención. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 25 de septiembre de 2026.- La investigación que llevó a la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano el pasado 23 de septiembre por presuntos nexos con el grupo criminal Los Cromos, alcanzó ahora a John Kenny Moreno, quien fue jefe de Seguridad del municipio durante la administración de Sánchez Altamirano y también con el gobierno anterior de Emilio Montero, hoy director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Moreno fue detenido y señalado de brindar protección a integrantes de Los Cromos, identificados como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

Toda la corporación de Policía municipal de Juchitán permanece bajo investigación; la Policía Estatal asumió de manera temporal las tareas de seguridad en el municipio.

El suplente de Sánchez Altamirano, Mariano Rosado López, tampoco ha asumido el cargo. Su domicilio fue cateado durante el operativo original y, en un comunicado, afirmó no estar detenido, aunque dijo haber recibido amenazas, por lo que permanece oculto.

oaxaca criminalidad sucesos

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