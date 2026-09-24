Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 24 de septiembre de 2026.- Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido el 23 de septiembre en Oaxaca en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las autoridades lo relacionan con Los Cromos, grupo que opera en el Istmo de Tehuantepec como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Junto con él fue detenido Carlos Alberto "N", alias La Parca, que también tenía orden de aprehensión por esos delitos.

El operativo lo encabezó la Secretaría de Marina, con la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca. El Universal lo ubica dentro de la Operación Enjambre , la estrategia federal contra servidores públicos ligados al crimen organizado.

La Jornada reportó que la captura ocurrió minutos antes de que el alcalde inaugurara una obra. Lo llevaron a la base aérea de Ciudad Ixtepec y de ahí a la Ciudad de México en un vuelo. La FGEO informó que comparecerá ante un juez.

Tras la detención, simpatizantes del alcalde instalaron cinco bloqueos carreteros con mototaxis y neumáticos incendiados; uno de ellos, en el Canal 33, sobre la carretera 185 Transístmica. Duraron cerca de dos horas, según La Jornada. La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó después que en Juchitán había libre circulación y que las actividades económicas se desarrollaban con normalidad.

La FGEO informó que los trabajos de inteligencia establecieron que Sánchez Altamirano tuvo una relación estrecha con Los Cromos y que usó su posición política y social para participar en actividades delictivas del Istmo de Tehuantepec, fomentarlas o encubrirlas.

García Harfuch relacionó a ambos con una estructura dedicada a la extorsión y el cobro de piso a comerciantes y empresarios, el narcomenudeo, el tráfico de personas y el homicidio.

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad refieren que Sánchez Altamirano daba cobertura política y económica a Los Cromos desde la infraestructura del municipio: facilitaba el acceso a las cámaras del C2 y alertaba sobre la presencia de corporaciones estatales y federales. También lo señalan por controlar el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, comprar armas para el grupo y manejar la red de protección al tráfico de migrantes mediante casas de seguridad.

Sánchez Altamirano participaba de forma constante en las mesas de seguridad del Istmo de Tehuantepec, donde conocía las acciones que los gobiernos estatal y federal aplicaban contra la delincuencia, de acuerdo con La Jornada. El 11 de septiembre acudió al auditorio Guelaguetza, en la ciudad de Oaxaca, al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su segundo año de gobierno.

En la región lo conocen como Quetu. Tiene 37 años y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es hijo de Miguel Sánchez, exlíder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI). Rindió protesta como presidente municipal el 1 de enero de 2025, para el periodo 2025-2027.

Días antes de la detención, Elvis Guerra, quien confeccionó el vestido que Sheinbaum usó en el Grito de Independencia, denunció amenazas, exigencias de dinero y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán. Pidió la intervención de la presidenta y de García Harfuch; Sheinbaum le informó que su caso se atendería con la SSPC. El gobernador Salomón Jara Cruz dijo a Milenio Televisión que esa denuncia fue "el vaso que derramó el agua".

Jara escribió en X que "en Oaxaca, nadie estará por encima de la ley" y que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad. En un mensaje en video reconoció que le duele cuando un funcionario del movimiento "cae en la tentación" y cambia su misión por ambición.

Reyna Alonso Carrasco, esposa del alcalde, dijo en conferencia de prensa que él no ha cometido ningún delito, pidió medidas de protección para su familia por amenazas de muerte y solicitó a Sheinbaum investigar a "los verdaderos criminales". En el parque Heliodoro Charis Castro, liderazgos políticos afines a Morena calificaron de injusta la detención y llamaron a movilizarse por su liberación.

Con esta detención suman 13 los presidentes municipales en funciones arrestados durante el gobierno de Sheinbaum, según el recuento de Infobae. El caso previo más reciente de esa lista es el del alcalde de Esperanza , Puebla, detenido el 7 de septiembre.

García Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación. Añadió que las acciones operativas continúan para desarticular la estructura criminal y detener a todos los involucrados.