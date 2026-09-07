Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Nueve personas fueron detenidas en Esperanza, Puebla, entre ellas Isaac "N", presidente municipal del ayuntamiento; Abigail "N", exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel "N", hermano del alcalde, como parte del Operativo Enjambre contra una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron 23 órdenes de cateo simultáneas en el municipio.

Parte del armamento y equipo táctico fue localizado dentro de uno de los vehículos asegurados durante los 23 cateos realizados en el municipio. Se presume la inocencia de los detenidos hasta que un juez determine lo contrario. rotativo.com.mx

En el operativo se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

La acción se suma a la detención previa de Said "N", presidente municipal de Tepeyahualco, señalado por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.