Alcalde llama a mujeres líderes a defender Querétaro

Durante un encuentro con mujeres líderes, el alcalde Felifer Macías llamó a defender los avances de Querétaro en seguridad y competitividad.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla con micrófono en el escenario "Querétaro La Capital" ante mujeres líderes de la capital.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, durante el encuentro con mujeres líderes en el que destacó que el Centro de Empoderamiento para las Mujeres ha atendido a más de 16 mil mujeres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El Centro de Empoderamiento para las Mujeres, que ofrece cursos y herramientas para el desarrollo de proyectos, ha atendido a más de 16 mil mujeres, informó el presidente municipal, Felifer Macías, durante un encuentro con mujeres líderes de la capital en el que llamó a defender los avances de Querétaro en seguridad y competitividad.

En el encuentro, Macías reconoció la labor de las mujeres líderes y las convocó a sumarse a esa defensa, junto a sus familias.

"Hagamos equipo, sumemos fuerzas y vamos juntos a la lucha por defender esta bendita tierra queretana. Es por ustedes, es por sus familias, es por nuestros seres queridos, pero sobre todo, es por quien más lo necesita. Así es que vayamos luchando y trabajando juntos para cuidar Querétaro y como ustedes me lo han pedido, que Querétaro siga siendo Querétaro", dijo el alcalde.

Felifer Mac\u00edas conversa y se fotograf\u00eda con un grupo amplio de mujeres l\u00edderes al t\u00e9rmino del encuentro en Quer\u00e9taro. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, llamó a las mujeres líderes de la capital a sumarse a la defensa de los avances del municipio. rotativo.com.mx

Macías atribuyó esos avances a la certificación policial, en la que Querétaro es líder nacional según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, y al incremento en la confianza hacia la Policía Municipal registrado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. Dijo que Querétaro capital ocupa el segundo lugar entre las ciudades capitales del país con mayor percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI, y el primer lugar nacional en la medición del IMCO, resultado, señaló, de la coordinación entre corporaciones de seguridad.

El Centro busca brindar oportunidades para que las mujeres sean pilares de sus familias y alcancen sus objetivos, con el respaldo del gobierno municipal.

Felifer Mac\u00edas se despide de un grupo de mujeres l\u00edderes tras el encuentro en Quer\u00e9taro El alcalde atribuyó la certificación policial que Querétaro encabeza a nivel nacional, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, a la coordinación entre corporaciones de seguridad. rotativo.com.mx

Al encuentro asistieron la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera; la senadora de la República, Guadalupe Murguía, y la síndica del Ayuntamiento de Querétaro, María del Carmen Presa, quienes escucharon planteamientos de mujeres líderes sobre las necesidades de distintas colonias de la capital.

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