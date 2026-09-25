Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El Centro de Empoderamiento para las Mujeres, que ofrece cursos y herramientas para el desarrollo de proyectos, ha atendido a más de 16 mil mujeres, informó el presidente municipal, Felifer Macías, durante un encuentro con mujeres líderes de la capital en el que llamó a defender los avances de Querétaro en seguridad y competitividad.
En el encuentro, Macías reconoció la labor de las mujeres líderes y las convocó a sumarse a esa defensa, junto a sus familias.
"Hagamos equipo, sumemos fuerzas y vamos juntos a la lucha por defender esta bendita tierra queretana. Es por ustedes, es por sus familias, es por nuestros seres queridos, pero sobre todo, es por quien más lo necesita. Así es que vayamos luchando y trabajando juntos para cuidar Querétaro y como ustedes me lo han pedido, que Querétaro siga siendo Querétaro", dijo el alcalde.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, llamó a las mujeres líderes de la capital a sumarse a la defensa de los avances del municipio. rotativo.com.mx
Macías atribuyó esos avances a la certificación policial, en la que Querétaro es líder nacional según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, y al incremento en la confianza hacia la Policía Municipal registrado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. Dijo que Querétaro capital ocupa el segundo lugar entre las ciudades capitales del país con mayor percepción de seguridad, según la ENSU del INEGI, y el primer lugar nacional en la medición del IMCO, resultado, señaló, de la coordinación entre corporaciones de seguridad.
El Centro busca brindar oportunidades para que las mujeres sean pilares de sus familias y alcancen sus objetivos, con el respaldo del gobierno municipal.
El alcalde atribuyó la certificación policial que Querétaro encabeza a nivel nacional, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, a la coordinación entre corporaciones de seguridad. rotativo.com.mx
Al encuentro asistieron la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera; la senadora de la República, Guadalupe Murguía, y la síndica del Ayuntamiento de Querétaro, María del Carmen Presa, quienes escucharon planteamientos de mujeres líderes sobre las necesidades de distintas colonias de la capital.