Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó a personas afectadas por hechos relacionados con fraude y otros delitos patrimoniales sobre los avances de las investigaciones en curso, durante una mesa de trabajo de seguimiento.
El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, encabezó el encuentro. Participó también Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro dijo que mantiene los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. rotativo.com.mx
En la reunión se explicaron las acciones que la Fiscalía emprende para garantizar los derechos de las personas afectadas y contribuir a la protección de su patrimonio.
La dependencia indicó que mantiene los actos de investigación para esclarecer los hechos y desarrollar las acciones legales correspondientes, con el objetivo de que las personas imputadas enfrenten la responsabilidad penal que se les atribuye.
El diputado federal Gilberto Herrera Ruiz participó en la mesa de trabajo de seguimiento con personas afectadas por delitos patrimoniales. rotativo.com.mx
La Fiscalía señaló que las personas afectadas seguirán recibiendo acompañamiento institucional, con atención directa y acceso a la justicia.