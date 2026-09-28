Fiscalía de Querétaro informa avances a afectados por fraude

El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández encabezó la mesa de trabajo de seguimiento, en la que participó el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz.

Asistentes a la mesa de trabajo de seguimiento con personas afectadas por fraude, sentados a una mesa de juntas frente a un muro con el logotipo de Sinergia.

La Fiscalía informó a las personas afectadas sobre los avances de las investigaciones en curso por fraude y otros delitos patrimoniales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó a personas afectadas por hechos relacionados con fraude y otros delitos patrimoniales sobre los avances de las investigaciones en curso, durante una mesa de trabajo de seguimiento.

El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, encabezó el encuentro. Participó también Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por el Distrito 1 de Querétaro.

Asistentes a la mesa de trabajo de seguimiento con personas afectadas por fraude, sentados a una mesa de juntas frente a un muro con el logotipo de Sinergia. La Fiscalía General del Estado de Querétaro dijo que mantiene los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. rotativo.com.mx

En la reunión se explicaron las acciones que la Fiscalía emprende para garantizar los derechos de las personas afectadas y contribuir a la protección de su patrimonio.

La dependencia indicó que mantiene los actos de investigación para esclarecer los hechos y desarrollar las acciones legales correspondientes, con el objetivo de que las personas imputadas enfrenten la responsabilidad penal que se les atribuye.

Asistentes a la mesa de trabajo de seguimiento con personas afectadas por fraude, sentados a una mesa de juntas frente a un muro con el logotipo de Sinergia. El diputado federal Gilberto Herrera Ruiz participó en la mesa de trabajo de seguimiento con personas afectadas por delitos patrimoniales. rotativo.com.mx

La Fiscalía señaló que las personas afectadas seguirán recibiendo acompañamiento institucional, con atención directa y acceso a la justicia.

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