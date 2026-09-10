San Juan del Río arranca la oralidad civil y familiar

El distrito es el primero del estado en operar bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con un arranque gradual de cinco procedimientos.

Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, durante el anuncio del arranque de la oralidad civil y familiar en San Juan del Río.

Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, informó que San Juan del Río opera ya como primer distrito judicial bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- San Juan del Río se convirtió en el primer distrito judicial de Querétaro en operar bajo la oralidad civil y familiar, luego de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola.

El arranque se sustenta en la reforma de 2017 al artículo 73 constitucional, que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar en todo el país.

El distrito inicia con cinco procedimientos específicos, no con la totalidad del catálogo procesal. "Vamos de menos a más, vamos gradual, porque necesitamos robustecer la práctica, el litigio", explicó Guerra Urbiola.

El propio magistrado había solicitado en febrero pasado, ante el Congreso del Estado, la declaratoria para que San Juan del Río operara como primer distrito judicial en el nuevo sistema, con un arranque entonces calendarizado para el 1 de junio.

El cambio de fondo, dijo, está en la presencia directa del juez: "ya el juez pueda, con el principio de inmediación, ya no tener un escrito recibido, sino la presencia de las partes, tanto en un asunto civil como en un asunto familiar".

El esquema traslada a la materia civil y familiar el mismo principio que ya opera en el sistema penal acusatorio.

El magistrado adelantó que entre lo que resta de este año y el inicio del próximo se reforzará la tecnología y los mecanismos electrónicos del proceso, con el propósito de que el trámite sea completamente digital.

Guerra Urbiola ya había pedido a los abogados litigantes del estado apropiarse del expediente electrónico y las nuevas tecnologías.

Con el nuevo modelo, los procedimientos civiles y familiares de San Juan del Río dejan de resolverse solo con escritos: la presencia de las partes ante el juez, dijo Guerra Urbiola, es la vía para una justicia "más ágil y más pronta".

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