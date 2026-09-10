San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- San Juan del Río se convirtió en el primer distrito judicial de Querétaro en operar bajo la oralidad civil y familiar, luego de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola.
El arranque se sustenta en la reforma de 2017 al artículo 73 constitucional, que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar en todo el país.
El distrito inicia con cinco procedimientos específicos, no con la totalidad del catálogo procesal. "Vamos de menos a más, vamos gradual, porque necesitamos robustecer la práctica, el litigio", explicó Guerra Urbiola.
El propio magistrado había solicitado en febrero pasado, ante el Congreso del Estado, la declaratoria para que San Juan del Río operara como primer distrito judicial en el nuevo sistema, con un arranque entonces calendarizado para el 1 de junio.
El cambio de fondo, dijo, está en la presencia directa del juez: "ya el juez pueda, con el principio de inmediación, ya no tener un escrito recibido, sino la presencia de las partes, tanto en un asunto civil como en un asunto familiar".
El esquema traslada a la materia civil y familiar el mismo principio que ya opera en el sistema penal acusatorio.
El magistrado adelantó que entre lo que resta de este año y el inicio del próximo se reforzará la tecnología y los mecanismos electrónicos del proceso, con el propósito de que el trámite sea completamente digital.
Guerra Urbiola ya había pedido a los abogados litigantes del estado apropiarse del expediente electrónico y las nuevas tecnologías.
Con el nuevo modelo, los procedimientos civiles y familiares de San Juan del Río dejan de resolverse solo con escritos: la presencia de las partes ante el juez, dijo Guerra Urbiola, es la vía para una justicia "más ágil y más pronta".