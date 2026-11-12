San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- Con las fiestas decembrinas crece el interés por adoptar perros y gatos, sobre todo cachorros, y la asociación Y Si Cambiamos Vidas A. C. pide que ninguno llegue a una casa como regalo de temporada sin que la familia mida las responsabilidades de su cuidado.

Diana Villegas, fundadora y presidenta de la asociación, explicó que durante diciembre y enero suele aumentar el interés por los animales pequeños. Ante ese aumento, la organización mantiene medidas para garantizar que lleguen a hogares comprometidos con su bienestar.

Los cachorros se entregan después de los cuatro meses de edad, con algunas vacunas aplicadas, señaló Villegas. Quienes los adoptan se comprometen a continuar con el esquema de vacunación y, más adelante, a esterilizarlos.

Los animales mayores de seis meses se entregan esterilizados y vacunados.

Como parte de su proceso de adopción responsable, la asociación da seguimiento a los perros y gatos después de que llegan a su nuevo hogar. Para conocer en qué condiciones se encuentran, hace preguntas a las familias adoptantes y les solicita evidencias.

Villegas explicó que entre las principales causas de abandono están la falta de recursos económicos, de tiempo y de paciencia para atender a las mascotas.

Para ella es fundamental que las personas evalúen sus posibilidades antes de adoptar, y pidió a la ciudadanía evitar las adopciones por impulso.

Quienes decidan incorporar un animal a su familia necesitan espacio adecuado, tiempo y recursos para cubrir alimentación, atención médica y vacunación, indicó, además de procurar que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo.

Villegas recordó que los perros y gatos requieren paseos, atención y convivencia, por lo que no deben permanecer encerrados ni amarrados de forma permanente.

La presidenta de la asociación también llamó a fomentar la esterilización y la vacunación para prevenir el abandono y la proliferación de animales en situación de calle.