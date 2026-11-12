San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- El tráfico avanza a vuelta de rueda en la calle Mariano Matamoros, donde el congestionamiento vehicular complica el paso de los automovilistas.

Las imágenes tomadas en la zona muestran una concentración de vehículos particulares, entre ellos camionetas pickup y automóviles, sobre un pavimento con cuarteaduras. El espacio para circular se reduce y el tránsito por la vialidad se dificulta.

En el cruce con Corregidora también se aprecia acumulación de automóviles.

Quienes circulen por el sector deben prever demoras y manejar con precaución.