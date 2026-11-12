Tráfico lento en la calle Mariano Matamoros de San Juan del Río

Las imágenes muestran una concentración de vehículos particulares que reduce el espacio para circular; en el cruce con Corregidora también se acumulan automóviles.

Camionetas pickup y automóviles particulares sobre la calle Mariano Matamoros, en San Juan del Río, con un semáforo a la izquierda y el pavimento cuarteado

El cruce de Mariano Matamoros con Corregidora también registra acumulación de automóviles.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 12, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- El tráfico avanza a vuelta de rueda en la calle Mariano Matamoros, donde el congestionamiento vehicular complica el paso de los automovilistas.

Las imágenes tomadas en la zona muestran una concentración de vehículos particulares, entre ellos camionetas pickup y automóviles, sobre un pavimento con cuarteaduras. El espacio para circular se reduce y el tránsito por la vialidad se dificulta.

En el cruce con Corregidora también se aprecia acumulación de automóviles.

Quienes circulen por el sector deben prever demoras y manejar con precaución.

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