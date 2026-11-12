San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- La asociación civil Y Sí Cambiamos Vidas A. C. ha rescatado a más de 700 perros y gatos. Hoy resguarda a 78 perros y 15 gatos sin instalaciones propias y paga rentas y pensiones para albergarlos, informó su fundadora y presidenta, Diana Villegas.

Todo empezó con un perro rottweiler. Villegas recordó que lo rescataron en un terreno, donde personas de seguridad privada lo habían dejado abandonado por “viejito y enfermo”. Lo llevaron a casa para atenderlo, curarlo y adoptarlo. Cuando falleció, hicieron una promesa: ayudarían a más animales como él.

Son 13 años de rescate animal, cinco años y medio de ellos con la asociación ya constituida. Todos los casos les han marcado por igual, explicó Villegas, aunque sobre todo aquellos en los que interpusieron denuncias ante fiscalía por maltrato animal, de las cuales han ganado cuatro.

La alimentación es una de las necesidades prioritarias de Y Sí Cambiamos Vidas A. C.: croquetas, proteína, verduras y frutas.

Albergar a los animales sin instalaciones propias eleva los gastos de la asociación.

“Nuestro problema es no tener un espacio propio y eso nos hace gastar mucho en rentas y pagar pensiones para albergarlos”, señaló la presidenta.

La renta y las pensiones no son el único gasto. La asociación también paga agua, luz, internet para las cámaras y productos de limpieza, además del sueldo de los trabajadores que le ayudan como cuidadores y como mano de obra para construir más espacios.

La alimentación es otra de las necesidades prioritarias: los perros y gatos consumen croquetas y reciben complementos como proteína, verduras y frutas.

Para solventar esos gastos, la asociación depende de donativos ciudadanos, rifas y un bazar.

A ellos se suma un programa de padrinos mensuales, con el que las personas pueden contribuir con 150 pesos.

Villegas invitó a quienes no pueden adoptar a sumarse con donaciones de alimento, aportaciones económicas, participación en las rifas o como padrinos, para contribuir al sostenimiento de los animales que permanecen bajo resguardo de la asociación.

Los datos de las cuentas para hacer un donativo están en su página oficial de Facebook, donde aparece con el mismo nombre de la asociación.