Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, manifestó su confianza en que el estado tenga una asignación favorable de recursos federales en el presupuesto federal 2027, aprobado por la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio fiscal.

Atribuyó esa expectativa al crecimiento económico del último trimestre, que a su juicio mejora el panorama de los ingresos y de la distribución presupuestal entre las entidades federativas. Kuri sostuvo que “este último trimestre ha habido crecimiento en el país, lo cual nos da esperanza” de que el presupuesto sea “un presupuesto muy real”.

Cuestionado sobre cuánto recibirá Querétaro, indicó que todavía no se tiene una cifra definida y que será necesario analizar los criterios de distribución de las participaciones federales.

No ha revisado el resumen del presupuesto para determinar si hay reducciones en los programas federales destinados a la entidad, aunque expresó su confianza en que no se presenten recortes.

También fue cuestionado sobre si el proceso electoral intermedio de 2027 podría influir en la asignación de recursos. Consideró que no debería haber afectación por ese motivo, porque no se trata de una elección presidencial.