Kuri confía en que Querétaro no sufra recortes federales en 2027

Dijo que todavía no se tiene una cifra definida para el estado y que será necesario analizar los criterios de distribución de las participaciones federales.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, con abrigo beige y camisa a rayas, atiende a reporteros que le extienden teléfonos para grabarlo

Mauricio Kuri González dijo que aún no hay una cifra definida para Querétaro en el presupuesto federal 2027.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 12, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, manifestó su confianza en que el estado tenga una asignación favorable de recursos federales en el presupuesto federal 2027, aprobado por la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio fiscal.

Atribuyó esa expectativa al crecimiento económico del último trimestre, que a su juicio mejora el panorama de los ingresos y de la distribución presupuestal entre las entidades federativas. Kuri sostuvo que “este último trimestre ha habido crecimiento en el país, lo cual nos da esperanza” de que el presupuesto sea “un presupuesto muy real”.

Cuestionado sobre cuánto recibirá Querétaro, indicó que todavía no se tiene una cifra definida y que será necesario analizar los criterios de distribución de las participaciones federales.

No ha revisado el resumen del presupuesto para determinar si hay reducciones en los programas federales destinados a la entidad, aunque expresó su confianza en que no se presenten recortes.

También fue cuestionado sobre si el proceso electoral intermedio de 2027 podría influir en la asignación de recursos. Consideró que no debería haber afectación por ese motivo, porque no se trata de una elección presidencial.

queretaro gobierno mauricio kuri presupuesto

Reciente

Grupo de personas, personajes disfrazados y jóvenes con vestuario de princesa posan frente al fondo del Festival Alegría
San Juan del Río

Festival Alegría llega a San Juan del Río el 28 de noviembre

La quinta edición, impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal DIF, busca promover la convivencia familiar en la temporada decembrina.

Hombre con barba y lentes, de saco azul marino y camisa blanca, habla frente a un micrófono en una tribuna de madera, con la bandera de México al fondo.
México

Senador pide asegurar luz en Querétaro: demanda subiría 7.7%

El legislador comparó la estimación de 7.7% para la zona eléctrica queretana con el 2.8% proyectado a nivel nacional en la demanda máxima.

Cinco personas posan de pie frente a una mesa con letreros, sostienen teléfonos con la App Ciudad Qro y guías turísticas impresas en una calle del Centro Histórico de Querétaro.
Querétaro

Querétaro lanza audioguía digital de 82 puntos en cuatro idiomas

El recorrido incluye Plaza de Armas, Cerro de las Campanas, Los Arcos, Jardín de la Corregidora, Jardín Zenea y la Antigua Estación, entre otros sitios.

Mujer de vestido azul habla desde un podio ante seis personas sentadas, frente a un muro blanco con una bandera de México
México

Sheinbaum irá a Shenzhen con el Plan México y se reunirá con Xi

La presidenta participará en APEC del 17 al 19 de noviembre y sostendrá reuniones bilaterales con Xi Jinping, Canadá, Australia y Vietnam.