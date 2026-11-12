Con 6 mil millones en 2026, Salud de Querétaro pide más para 2027

La dependencia espera, al menos, conservar los 6 mil millones de pesos ejercidos en 2026, entre recursos federales y estatales.

Mujer de cabello corto y oscuro, con chamarra negra de vivos amarillo neón y logotipo institucional, habla ante reporteros que sostienen teléfonos, frente a puestos de colores verde, rojo y amarillo.

La Secretaría de Salud ya presentó sus planteamientos para 2027 ante la Secretaría de Finanzas.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 12, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro pedirá un incremento a su presupuesto de 2027 para enfrentar el encarecimiento de tratamientos, medicamentos e insumos, informó su titular, Martina Pérez Rendón.

Pérez Rendón explicó que aún no hay una cifra definitiva para el siguiente ejercicio fiscal. La dependencia ya presentó sus planteamientos ante la Secretaría de Finanzas, por lo que falta esperar la distribución de los recursos federales y estatales para conocer el monto que se le asignará.

Recordó que en 2026 se ejerció un presupuesto de 6 mil millones de pesos, entre recursos federales y estatales, por lo que se esperaría mantener al menos esa cantidad.

Con base en lo que ya se ha compartido sobre la necesidad de que el presupuesto crezca, señaló, “por supuesto que pedimos un incremento”.

La intención de la Secretaría, indicó, es que el presupuesto de 2027 contemple por lo menos un crecimiento equivalente a la inflación.

Entre los principales factores que generan mayores necesidades presupuestales, destacó Pérez Rendón, están los padecimientos de alta complejidad, cuyos tratamientos requieren medicamentos e insumos especializados.

Añadió que el cáncer representa uno de los principales retos para el sistema de salud, junto con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que pueden derivar en complicaciones como insuficiencia renal, amputaciones y pérdida de la vista.

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