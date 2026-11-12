Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 espera recibir al menos 400 mil personas, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno, quien afirmó que todo está listo para el arranque.

Moreno precisó que las diferentes áreas del recinto se encuentran bajo revisión para que las actividades se desarrollen en orden. En el sector ganadero, detalló, el ingreso de ejemplares comenzó el 11 de noviembre y la recepción de animales continúa el 12 de noviembre para completar la exhibición pecuaria.

“Se está checando todo, sobre todo el tema ganadero, que es lo que a mí me toca”, comentó.

Sobre los juegos mecánicos y demás instalaciones, Moreno aclaró que su supervisión corresponde a los empresarios responsables y a las autoridades de Protección Civil, quienes deberán verificar que se encuentren en condiciones adecuadas para operar.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, advirtió que los establecimientos tienen prohibido incurrir en esta práctica. Señaló que las autoridades de Protección Civil y las corporaciones policiales serán las encargadas de mantener el orden y aplicar las medidas correspondientes.

Moreno recordó que esperan superar la asistencia de 2025 y ofrecer un espacio en el que las familias puedan conocer más sobre la actividad ganadera y la producción de proteína animal.