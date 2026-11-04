Protección Civil revisa juegos mecánicos de la Feria de Querétaro

El Coordinador Estatal, Javier Amaya Torres, dijo que se reforzará la supervisión desde el montaje, que arranca la próxima semana.

Javier Amaya Torres, Coordinador Estatal de Protección Civil, habla sobre la revisión de los juegos mecánicos de la Feria de Querétaro.
  • La dependencia revisa los planos de ingeniería de los juegos y verificará su instalación todos los días.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 04, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 4 de noviembre.- El montaje de los juegos mecánicos de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 comenzará la próxima semana, y Protección Civil ya revisa la documentación de los equipos.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que la dependencia mantiene contacto con los organizadores y que empezó el análisis documental, que incluye los planos de ingeniería de los juegos.

Con la instalación en puerta, aseguró, se reforzarán las medidas de supervisión.

Las inspecciones abarcarán los sistemas mecánicos y eléctricos, además de la instalación y la ubicación de cada juego.

“Mientras cumplan y veamos que los juegos pueden operar de manera segura, pues vamos a permitir”, expresó el funcionario.

Una vez instalados, el área de Gestión de Riesgos los verificará todos los días y podrá suspender los que no cumplan con las condiciones.

Amaya Torres reiteró que el objetivo es que la feria se desarrolle de manera segura y responsable, por lo que la vigilancia sobre los juegos mecánicos será permanente.

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