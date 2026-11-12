Festival Alegría llega a San Juan del Río el 28 de noviembre

La quinta edición, impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal DIF, busca promover la convivencia familiar en la temporada decembrina.

Grupo de personas, personajes disfrazados y jóvenes con vestuario de princesa posan frente al fondo del Festival Alegría

El DIF Municipal reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del Sistema Estatal DIF a la quinta edición

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 12, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- San Juan del Río será sede de la quinta edición del Festival Alegría Contigo 2026, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de enero, con actividades para las familias.

De acuerdo con una publicación del DIF Municipal de San Juan del Río, la iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado de Querétaro, a través del Sistema Estatal DIF, para promover la convivencia familiar y la recreación en la temporada decembrina.

Mesa de presentaci\u00f3n del Festival Alegr\u00eda Quer\u00e9taro Contigo 2026 en un patio con arcos, con personajes disfrazados a la izquierda y reporteros en primer plano San Juan del Río tendrá pista de hielo, árbol navideño monumental y Desfile de la Alegría durante el festival rotativo.com.mx

Entre las actividades anunciadas habrá una pista de hielo, el encendido de un árbol navideño monumental y el tradicional Desfile de la Alegría.

El organismo municipal reconoció el apoyo del Gobierno del Estado y del Sistema Estatal DIF, así como la participación de Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.

Personajes disfrazados y dos j\u00f3venes con vestuario de princesa posan frente a un fondo con motivos navide\u00f1os del festival El festival busca fortalecer las tradiciones navideñas y la convivencia entre familias sanjuanenses rotativo.com.mx

Según el DIF Municipal, el festival busca ofrecer un espacio de sano esparcimiento, fortalecer las tradiciones navideñas y propiciar la convivencia entre las familias sanjuanenses.

san juan del rio gobierno sedif festival alegria

Reciente

Grupo de autoridades al centro, con elementos uniformados formados a ambos lados, durante el arranque de un operativo de seguridad.
Querétaro

Operativo en Feria Ganadera de Querétaro suma 1,669 elementos

El despliegue incluye 127 unidades, 10 drones, 70 cámaras de videovigilancia, siete ambulancias y 30 paramédicos para prevención y atención de emergencias.

Un grupo de personas posa detrás de una mesa con paneles de diseños de uñas durante la exposición de talleres en El Marqués
Querétaro

100 talleres de autoempleo llegan a 2,139 personas en El Marqués

En la clausura, las y los participantes expusieron los productos y trabajos elaborados durante la capacitación que imparte la Secretaría de Desarrollo Económico.

Camionetas pickup y automóviles particulares sobre la calle Mariano Matamoros, en San Juan del Río, con un semáforo a la izquierda y el pavimento cuarteado
San Juan del Río

Tráfico lento en la calle Mariano Matamoros de San Juan del Río

Las imágenes muestran una concentración de vehículos particulares que reduce el espacio para circular; en el cruce con Corregidora también se acumulan automóviles.

Perro de pelaje café y negro sentado en una banqueta, junto a un poste de concreto, con un trozo de comida en el piso frente a él; al fondo, una avenida con pasos peatonales.
San Juan del Río

Rescata a más de 700 animales y paga rentas en San Juan del Río

Y Sí Cambiamos Vidas A. C. resguarda a 78 perros y 15 gatos y se sostiene con donativos, rifas, un bazar y padrinos.