San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- San Juan del Río será sede de la quinta edición del Festival Alegría Contigo 2026, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de enero, con actividades para las familias.

De acuerdo con una publicación del DIF Municipal de San Juan del Río, la iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado de Querétaro, a través del Sistema Estatal DIF, para promover la convivencia familiar y la recreación en la temporada decembrina.

San Juan del Río tendrá pista de hielo, árbol navideño monumental y Desfile de la Alegría durante el festival rotativo.com.mx

Entre las actividades anunciadas habrá una pista de hielo, el encendido de un árbol navideño monumental y el tradicional Desfile de la Alegría.

El organismo municipal reconoció el apoyo del Gobierno del Estado y del Sistema Estatal DIF, así como la participación de Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.

El festival busca fortalecer las tradiciones navideñas y la convivencia entre familias sanjuanenses rotativo.com.mx

Según el DIF Municipal, el festival busca ofrecer un espacio de sano esparcimiento, fortalecer las tradiciones navideñas y propiciar la convivencia entre las familias sanjuanenses.