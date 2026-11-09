FAM Potenciado de Querétaro sube de 69 a 381.3 mdp para escuelas

El IFEQ proyecta 5,544 nuevos estudiantes en bachilleratos y universidades, además de obras en 14 escuelas básicas.

Mauricio Kuri expone las obras del FAM Potenciado en planteles de media superior de Querétaro
  • En media superior se intervendrán 17 planteles con una inversión de 190.69 millones de pesos.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado amplió de 69 a 381.3 millones de pesos el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado para infraestructura educativa, anunció el gobernador Mauricio Kuri González durante Contigo Informamos.

Kuri González encabezó el anuncio de la ampliación y distribución del fondo. De acuerdo con el Ejecutivo estatal, el aumento se logró mediante gestiones del gobernador ante autoridades federales.

Martha Elena Soto Obreg\u00f3n habla con micr\u00f3fono durante el anuncio del FAM Potenciado en Quer\u00e9taro La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, explicó que el FAM Potenciado se dirigirá sobre todo a bachilleratos. rotativo.com.mx

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, explicó que estos recursos suelen aplicarse en escuelas de educación básica, pero ahora se dirigirán principalmente a bachilleratos, universidades estatales y subsistemas federales. “El propósito de este nuevo FAM potenciado es precisamente ampliar la matrícula en educación media superior y para la construcción específicamente de los bachilleratos que se van a llamar en Querétaro Margarita Maza”, dijo.

Soto Obregón recordó que en esta administración se han incorporado más de 15 mil estudiantes de educación media superior y superior. El bachillerato fue el nivel que más creció, con 12 mil alumnos.

El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, detalló el reparto por nivel. En educación básica, 14 escuelas recibirán techumbre, piso y canchas, con una inversión de 43.11 millones de pesos.

Funcionario del IFEQ con micr\u00f3fono presenta la distribuci\u00f3n del FAM Potenciado en Quer\u00e9taro El IFEQ destinará 50 % de los recursos a media superior, 39 % a superior y 11 % a educación básica. rotativo.com.mx

En media superior se intervendrán 17 planteles. Tres serán nuevos bachilleratos Margarita Maza y los restantes tendrán obras y equipamiento en el COBAQ, el CONALEP, el CECYTEQ y el CBTA. La proyección es de 3,464 estudiantes de nuevo ingreso y la inversión asciende a 190.69 millones de pesos.

En educación superior habrá intervención en tres planteles, con edificios nuevos en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Se prevén 2,080 estudiantes más y una inversión de 147.5 millones de pesos.

Cinco participantes posan tras el anuncio del FAM Potenciado para infraestructura educativa en Quer\u00e9taro El fondo pasó de 69 a 381.3 millones de pesos para infraestructura educativa. rotativo.com.mx

Orozco Vega resumió el reparto porcentual: “Se va el 11 por ciento de inversión para educación básica, el 50 para media superior y el 39 para superior”.

El IFEQ informó que el total de estudiantes proyectados es de 5,544 y que el 29 % de los recursos es federal y el resto, estatal. Esa cifra corresponde a media superior y superior; en educación básica, el fondo se destina a mejorar espacios que ya existen.

queretaro gobierno mauricio kuri educacion

Reciente

Mujer con saco azul claro y cinturón bordado en turquesa camina por un salón con puertas de madera oscura y columnas de piedra
México

Homicidio doloso diario baja de 3.48 a 2.03 con Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad presentó los resultados del Plan Michoacán: detenciones, armas aseguradas y el despliegue del Ejército y la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe detrás de un podio con el escudo nacional, con una bandera de México a la izquierda y público en primer plano.
México

Homicidios dolosos bajan 50% y octubre es el más bajo desde 2015

El promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 a 43.4 casos entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tres elementos de seguridad de espaldas junto a una camioneta de la Policía Estatal Guanajuato y, al frente, el arma de fuego, los cartuchos útiles y otros objetos asegurados en Celaya.
Seguridad

Detienen a dos con un arma y 188 cartuchos útiles en Celaya

Según Juan Mauro González Martínez, la administración suma 1,009 armas de fuego y 37,446 cartuchos útiles asegurados al 31 de octubre de 2026.

Integrantes del equipo quirúrgico trabajan junto a la mesa de instrumental durante la intervención.
Querétaro

IMSS Querétaro coloca 12 prótesis de rodilla en una jornada

Los 12 reemplazos totales se hicieron en el Hospital General Regional No. 1, como parte de la acción 10 contra el rezago quirúrgico.