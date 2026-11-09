Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado amplió de 69 a 381.3 millones de pesos el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado para infraestructura educativa, anunció el gobernador Mauricio Kuri González durante Contigo Informamos.
Kuri González encabezó el anuncio de la ampliación y distribución del fondo. De acuerdo con el Ejecutivo estatal, el aumento se logró mediante gestiones del gobernador ante autoridades federales.
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, explicó que el FAM Potenciado se dirigirá sobre todo a bachilleratos. rotativo.com.mx
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, explicó que estos recursos suelen aplicarse en escuelas de educación básica, pero ahora se dirigirán principalmente a bachilleratos, universidades estatales y subsistemas federales. “El propósito de este nuevo FAM potenciado es precisamente ampliar la matrícula en educación media superior y para la construcción específicamente de los bachilleratos que se van a llamar en Querétaro Margarita Maza”, dijo.
Soto Obregón recordó que en esta administración se han incorporado más de 15 mil estudiantes de educación media superior y superior. El bachillerato fue el nivel que más creció, con 12 mil alumnos.
El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, detalló el reparto por nivel. En educación básica, 14 escuelas recibirán techumbre, piso y canchas, con una inversión de 43.11 millones de pesos.
El IFEQ destinará 50 % de los recursos a media superior, 39 % a superior y 11 % a educación básica. rotativo.com.mx
En media superior se intervendrán 17 planteles. Tres serán nuevos bachilleratos Margarita Maza y los restantes tendrán obras y equipamiento en el COBAQ, el CONALEP, el CECYTEQ y el CBTA. La proyección es de 3,464 estudiantes de nuevo ingreso y la inversión asciende a 190.69 millones de pesos.
En educación superior habrá intervención en tres planteles, con edificios nuevos en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Se prevén 2,080 estudiantes más y una inversión de 147.5 millones de pesos.
El fondo pasó de 69 a 381.3 millones de pesos para infraestructura educativa. rotativo.com.mx
Orozco Vega resumió el reparto porcentual: “Se va el 11 por ciento de inversión para educación básica, el 50 para media superior y el 39 para superior”.
El IFEQ informó que el total de estudiantes proyectados es de 5,544 y que el 29 % de los recursos es federal y el resto, estatal. Esa cifra corresponde a media superior y superior; en educación básica, el fondo se destina a mejorar espacios que ya existen.