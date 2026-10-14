Kuri busca consenso en presupuesto 2027 de Querétaro

Dijo que su postura sobre el IMSS-Bienestar nunca ha sido personal ni de oposición y que las definiciones son del partido.

El gobernador Mauricio Kuri González habla con medios en Querétaro sobre el presupuesto 2027

Kuri González explicó que, por ser un año muy movido en lo electoral, el gobierno estatal espera ser muy cauteloso con el presupuesto de 2027.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 14, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo que el presupuesto de 2027 se platica con todas las fuerzas políticas para llegar a un paquete que sea bueno para todos.

Por tratarse de un año muy movido en lo electoral, explicó, el gobierno estatal espera ser muy cauteloso.

Cuestionado sobre la reserva que tendría que dejar por el cambio de gobierno de octubre del próximo año, respondió que sí: la idea, como la de todo gobierno responsable, es dejarla para el pago de los temas laborales y de los compromisos que tiene su administración.

Al ser cuestionado sobre si el tiempo le dio la razón por no adherir a Querétaro al sistema IMSS-Bienestar, Kuri González respondió que no. Nunca ha sido un tema personal ni de oposición, dijo; se trata de tener mucho cuidado en asuntos tan delicados.

Añadió que habrá que ver qué es lo mejor para Querétaro.

Sobre las definiciones en torno a las fotografías de Chepe, Felifer y Agustín, el gobernador respondió que son del partido al 100% y no suyas.

Si alguien le pide una foto, dijo, la toma con gusto, y las que se ha tomado han sido con personas muy reconocidas y de mucha trayectoria.

En su relación con los alcaldes, afirmó que ha habido cercanía con todos, incluidos los de otras fuerzas políticas, y que mantener una buena coordinación en asuntos como seguridad y obra pública es muy importante.

Sobre una posible supervisión de obra de la presidenta en Querétaro a partir de que concluya el año, el gobernador dijo que sería bienvenida y que no se le ha informado nada al respecto.

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