Revisarán si arcos detectores bastan en escuelas de Querétaro

Soto Obregón indicó que el análisis debe considerar las características de cada escuela, su matrícula y otras alternativas de seguridad.

Mujer de blusa azul marino responde a reporteros que le acercan celulares, en entrevista sobre arcos detectores en escuelas
  • La revisión de los arcos detectores considerará las características de cada escuela, el número de estudiantes y sus condiciones de operación.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 15, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado revisará si la instalación de arcos detectores de metales basta para evitar el ingreso de objetos no permitidos a las escuelas, informó la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.

La revisión se da tras el ingreso de un arma de fuego a una secundaria del municipio de Jalpan de Serra.

Soto Obregón indicó que el análisis debe tomar en cuenta las características de cada escuela, el número de estudiantes que atiende y las condiciones en que opera, además de considerar otras alternativas que contribuyan a fortalecer la seguridad dentro de las instituciones.

Lo que está en revisión es si los arcos bastan por sí solos o si deben acompañarse de otras medidas.

La secretaria planteó que la discusión no se agota con los arcos. “Me parece que es un paso que se da y que efectivamente tenemos que seguir pensando en qué es lo que además se tiene que hacer”, manifestó.

Soto Obregón enfatizó que las medidas de seguridad deben formar parte de una estrategia integral, construida con la participación de las autoridades educativas, las familias y especialistas.

Esa estrategia, dijo, debe atender las causas de fondo y evitar que los protocolos se limiten a responder cuando ocurre una emergencia.

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