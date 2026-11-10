Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El promedio diario de homicidios dolosos en México bajó 50 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, al pasar de 86.9 a 43.4 casos, lo que representa 43 homicidios menos cada día y el octubre más bajo desde 2015, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

“Vamos a dar el informe de resultados del mes de octubre, les adelanto, 50 por ciento de reducción en homicidios dolosos”, señaló Sheinbaum Pardo.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, agregó que de enero a octubre de 2026 siete entidades concentran 52.5 por ciento del total de casos de homicidio doloso a nivel nacional: Estado de México, con 10.6 por ciento; Guanajuato, con 8.2; Baja California, con 8.1; Sinaloa, con 7.8; Chihuahua, con 7.5; Guerrero, con 5.4, y Morelos, con 4.9.

Según el mismo informe, al comparar enero-octubre de 2026 con el mismo periodo de 2025, las 32 entidades federativas disminuyeron su promedio diario. Destacan San Luis Potosí, con una baja de 77.0 por ciento; Nayarit, con 71.8; Quintana Roo, con 57.7; Baja California Sur, con 54.1, y Nuevo León, con 50.1.

Figueroa Franco destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron 36 por ciento, al pasar de un promedio diario de 636.6 en octubre de 2024 a 409.4 en octubre de 2026. El robo de vehículo con violencia se redujo 52 por ciento, de 149.1 a 72.2 casos diarios en el mismo periodo.

La funcionaria puntualizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad se ubica en 58.1 por ciento en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde 2013. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la población adulta que percibe inseguridad en su colonia disminuyó 28 por ciento: de 50.1 por ciento en 2018 a 35.9 por ciento en 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se detuvo a 74 mil 033 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 37 mil 625 armas de fuego. Informó también del aseguramiento de más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas de la Secretaría de Marina y de 588.6 toneladas de droga, incluidos más de 2 mil 570.1 kilogramos y 9 millones 608 mil 305 pastillas de fentanilo.

García Harfuch precisó que se desarticularon y desmantelaron 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 24 estados. Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se detuvo a 2 mil 395 extorsionadores del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a las Causas, se realizaron 9 millones 44 mil 520 trámites y servicios en beneficio de 5 millones 546 mil 932 personas, y se visitaron más de 642 mil 844 viviendas. Con el Tianguis del Bienestar se entregaron más de 3.6 millones de artículos de primera necesidad a 117 mil 127 familias.

La funcionaria añadió que con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 9 de noviembre de 2026, se intercambiaron voluntariamente 14 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y 15 mil 502 juguetes bélicos por didácticos.

Rodríguez Velázquez agregó que se han realizado más de 517 acciones de construcción, ampliación y reconversión de preparatorias, y que en las asambleas informativas de los Centros México Imparable han participado más de 40 mil asistentes en 52 municipios. Con Jóvenes Unen al Barrio se atiende a 10 mil jóvenes en todo el país y con Jóvenes Construyendo el Futuro 155 mil 700 reciben capacitación a nivel nacional.

Se han inscrito 33 mil 273 alumnos a las clases de Boxeando por la Paz; 610 mil 344 personas han formado parte de las actividades de activación física Ponte Pila y se han registrado 6 millones 879 mil 325 asistentes a los Festivales por la Paz.