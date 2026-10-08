Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La percepción de inseguridad en localidades disminuyó 29% entre 2019 y 2026, al pasar de 50.6% a 35.9%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados?”, dijo la mandataria.

Entre ambas mediciones hay una diferencia de 14.7 puntos porcentuales.

La ENVIPE del INEGI también revela una baja en los municipios, destacó Sheinbaum: la percepción de inseguridad pasó de 70.5% en 2019 a 60.9% en 2026, un nivel superior al 35.9% de las localidades. La tendencia a la baja, indicó la mandataria, se repite en los datos por entidad federativa.

Sheinbaum felicitó a las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad. “Imagínense, dos años bajamos a la mitad los homicidios dolosos, y prácticamente todos los delitos están disminuyendo”, afirmó.

Según la presidenta, el cierre de septiembre se ubica en 40 homicidios diarios y los delitos de alto impacto también presentan reducciones.

La valoración de la mandataria se extendió a otros frentes. “Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta”, dijo. Sobre la economía, reconoció que lo económico va “con las dificultades por los aranceles” y concluyó: “Entonces vamos muy bien”.