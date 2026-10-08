Percepción de inseguridad en localidades baja a 35.9% en México

En municipios, la percepción de inseguridad pasó de 70.5% en 2019 a 60.9% en 2026, según la ENVIPE del INEGI que citó la presidenta.

Claudia Sheinbaum en el podio de la mañanera donde citó la ENVIPE, con periodistas levantando la mano en primer plano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo citó la ENVIPE del INEGI, según la cual la percepción de inseguridad en localidades pasó de 50.6% en 2019 a 35.9% en 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 08, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La percepción de inseguridad en localidades disminuyó 29% entre 2019 y 2026, al pasar de 50.6% a 35.9%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados?”, dijo la mandataria.

Entre ambas mediciones hay una diferencia de 14.7 puntos porcentuales.

La ENVIPE del INEGI también revela una baja en los municipios, destacó Sheinbaum: la percepción de inseguridad pasó de 70.5% en 2019 a 60.9% en 2026, un nivel superior al 35.9% de las localidades. La tendencia a la baja, indicó la mandataria, se repite en los datos por entidad federativa.

Sheinbaum felicitó a las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad. “Imagínense, dos años bajamos a la mitad los homicidios dolosos, y prácticamente todos los delitos están disminuyendo”, afirmó.

Según la presidenta, el cierre de septiembre se ubica en 40 homicidios diarios y los delitos de alto impacto también presentan reducciones.

La valoración de la mandataria se extendió a otros frentes. “Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta”, dijo. Sobre la economía, reconoció que lo económico va “con las dificultades por los aranceles” y concluyó: “Entonces vamos muy bien”.

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