Querétaro, 26 de noviembre de 2026.— Con la temporada decembrina en puerta y más visitantes en el primer cuadro, el presidente municipal Felifer Macías pidió a la ciudadanía cuidar los espacios públicos y apoyar al personal de limpia.
Lo hizo a las 5:30 horas de este lunes, durante una reunión con las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en el Centro Histórico.
Las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales durante la reunión con el alcalde. rotativo.com.mx
"Aquí las compañeras y los compañeros es cuando más chamba tienen para tener una ciudad bonita, ordenada, para que tú la disfrutes. Ayúdales muchísimo, no hay que contaminar, atiende sus indicaciones, agradéceles, reconoce el gran trabajo que hacen", dijo el alcalde.
Macías explicó que en esta época aumenta el trabajo de limpieza porque llegan más visitantes al Centro Histórico conforme se acercan las fiestas de fin de año. Por eso pidió a queretanas, queretanos y visitantes respetar las indicaciones de las cuadrillas.
Personal de limpia en una calle de la ciudad. rotativo.com.mx
Durante la visita conversó con Felipa, una trabajadora con 25 años de servicio, que habló del orgullo que siente por ayudar cada día a mantener limpia la ciudad.
El alcalde destacó su trayectoria y la de quienes trabajan en las calles desde las primeras horas del día.
Estos encuentros de madrugada con el personal de limpia se han repetido en fechas de mucha afluencia. En septiembre, el alcalde reconoció al equipo de Limpia a las 5:45 horas durante las Fiestas Patrias.
Encuentro con personal de Servicios Públicos Municipales. rotativo.com.mx
En una visita posterior informó que en un día habitual se recolectan cerca de 25 toneladas de basura en el primer cuadro, y que durante las festividades se superaron las 40.
El alcalde agradeció a las cuadrillas por mantener el Centro Histórico en buenas condiciones. También dijo que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía.