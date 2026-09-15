Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El personal de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos de Querétaro trabaja desde las primeras horas del día para mantener limpio y ordenado el Centro Histórico durante las Fiestas Patrias, mientras el Ayuntamiento pidió a la ciudadanía depositar la basura en los lugares correspondientes y evitar dejar residuos en calles, jardines y plazas.
A las 5:45 horas, el presidente municipal Felifer Macías acudió a reconocer al equipo, que también reforzará su labor de recolección y limpieza el 16 de septiembre para mantener las condiciones del Centro Histórico.
El Ayuntamiento de Querétaro reconoció al personal de Limpia que trabaja desde las 5:45 horas para mantener ordenado el Centro Histórico durante las Fiestas Patrias. rotativo.com.mx
"Si hoy podemos presumir algo a la gente en el trabajo que hacemos, es gracias a ustedes. Entonces, ya les he dicho que es un orgullo para mí ser parte, ser un compañero más de ustedes, de su equipo, y que estamos juntos para lo que viene, para que Querétaro siga siendo Querétaro", señaló Macías.
El cuidado del Centro Histórico, dijo el alcalde, es una responsabilidad compartida entre autoridad y ciudadanía, y permite que las familias disfruten sus espacios durante las Fiestas Patrias.