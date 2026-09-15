Ayuntamiento pide cuidar el Centro Histórico en Fiestas Patrias

El personal de Limpia trabaja desde las 5:45 horas y reforzará su labor también el 16 de septiembre en el Centro Histórico.

Funcionario municipal reparte pan al personal de Servicios Públicos en el Centro Histórico de Querétaro.

El presidente municipal Felifer Macías reconoció al equipo de Limpia a las 5:45 horas, antes de las actividades del Centro Histórico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El personal de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos de Querétaro trabaja desde las primeras horas del día para mantener limpio y ordenado el Centro Histórico durante las Fiestas Patrias, mientras el Ayuntamiento pidió a la ciudadanía depositar la basura en los lugares correspondientes y evitar dejar residuos en calles, jardines y plazas.

A las 5:45 horas, el presidente municipal Felifer Macías acudió a reconocer al equipo, que también reforzará su labor de recolección y limpieza el 16 de septiembre para mantener las condiciones del Centro Histórico.

Funcionario municipal reparte pan al personal de Servicios P\u00fablicos en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro. El Ayuntamiento de Querétaro reconoció al personal de Limpia que trabaja desde las 5:45 horas para mantener ordenado el Centro Histórico durante las Fiestas Patrias. rotativo.com.mx

"Si hoy podemos presumir algo a la gente en el trabajo que hacemos, es gracias a ustedes. Entonces, ya les he dicho que es un orgullo para mí ser parte, ser un compañero más de ustedes, de su equipo, y que estamos juntos para lo que viene, para que Querétaro siga siendo Querétaro", señaló Macías.

El cuidado del Centro Histórico, dijo el alcalde, es una responsabilidad compartida entre autoridad y ciudadanía, y permite que las familias disfruten sus espacios durante las Fiestas Patrias.

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