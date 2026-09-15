Ciudad de México, 15 de septiembre de 2026.- Las enfermedades del corazón concentran 33.97 por ciento de las atenciones de Medicina Familiar entre personas de 60 años y más, seguidas por la diabetes mellitus con 29.22 por ciento y las artropatías con 3.31 por ciento, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con datos institucionales con corte a julio de 2026.
La población adscrita al Médico Familiar de 60 años y más asciende a 13 millones 263 mil personas en el país, de las cuales 57 por ciento —7.5 millones— son mujeres y 43 por ciento —5.7 millones— son hombres.
Entre 70 y 80 por ciento de las personas adultas mayores atendidas en instituciones públicas del país presenta dos o más enfermedades crónicas de forma simultánea, según estimaciones del Instituto.
El IMSS otorgó 561 mil 093 consultas de Geriatría durante 2025 y acumuló 404 mil 037 entre enero y julio de 2026, cifra que refleja la creciente demanda de atención especializada para este grupo de población.
El Instituto recomienda a las personas adultas mayores realizar actividad física de manera regular, mantener una alimentación equilibrada y acudir al menos una vez al año a valoración geriátrica, o cada tres meses en caso de contar con un diagnóstico crónico.
A los cuidadores, sugiere informarse sobre el manejo de medicamentos, la prevención de accidentes en el hogar y el apoyo psicológico mutuo.
Los programas y servicios de Geriatría del Seguro Social buscan prevenir discapacidades, optimizar tratamientos, disminuir el riesgo de caídas y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.