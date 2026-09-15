Corazón y diabetes concentran consultas de adultos mayores

Entre 70 y 80 por ciento de las personas mayores atendidas en instituciones públicas del país presentan dos o más enfermedades crónicas al mismo tiempo.

Pareja de adultos mayores espera en la sala de una unidad del IMSS

La población de 60 años y más adscrita al Médico Familiar del IMSS asciende a 13 millones 263 mil personas en el país, de las cuales 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento son hombres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 15 de septiembre de 2026.- Las enfermedades del corazón concentran 33.97 por ciento de las atenciones de Medicina Familiar entre personas de 60 años y más, seguidas por la diabetes mellitus con 29.22 por ciento y las artropatías con 3.31 por ciento, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con datos institucionales con corte a julio de 2026.

La población adscrita al Médico Familiar de 60 años y más asciende a 13 millones 263 mil personas en el país, de las cuales 57 por ciento —7.5 millones— son mujeres y 43 por ciento —5.7 millones— son hombres.

Entre 70 y 80 por ciento de las personas adultas mayores atendidas en instituciones públicas del país presenta dos o más enfermedades crónicas de forma simultánea, según estimaciones del Instituto.

El IMSS otorgó 561 mil 093 consultas de Geriatría durante 2025 y acumuló 404 mil 037 entre enero y julio de 2026, cifra que refleja la creciente demanda de atención especializada para este grupo de población.

El Instituto recomienda a las personas adultas mayores realizar actividad física de manera regular, mantener una alimentación equilibrada y acudir al menos una vez al año a valoración geriátrica, o cada tres meses en caso de contar con un diagnóstico crónico.

A los cuidadores, sugiere informarse sobre el manejo de medicamentos, la prevención de accidentes en el hogar y el apoyo psicológico mutuo.

Los programas y servicios de Geriatría del Seguro Social buscan prevenir discapacidades, optimizar tratamientos, disminuir el riesgo de caídas y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

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