Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado detuvo a Armando "N" e Israel "N" durante un cateo ejecutado en un inmueble de la avenida Bella Vista, en la comunidad de Puerto del Ahorcado, municipio de Peñamiller. La diligencia derivó de una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud.
Durante la revisión del inmueble, personal ministerial aseguró sustancia cristalina con características de metanfetamina. El material quedó bajo resguardo de Servicios Periciales para su análisis e integración a la carpeta de investigación.
El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, el esquema de coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales que la Fiscalía ha utilizado en meses recientes para ejecutar cateos en distintos municipios del estado. En Peñamiller, la diligencia fue encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal (POES Querétaro), la Policía Municipal de Peñamiller y el Ejército Mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Armando "N" e Israel "N" quedaron a disposición de la autoridad competente. La sustancia y demás indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales para su integración a la carpeta de investigación correspondiente.
La detención en Peñamiller se suma a otros cateos recientes en Huimilpan y Cadereyta realizados también dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, en los que la Fiscalía ha reportado el aseguramiento de sustancia con características de metanfetamina en distintos puntos del estado.