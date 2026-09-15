Detienen a dos hombres en cateo por droga en Peñamiller

La Fiscalía General del Estado aseguró sustancia con características de metanfetamina durante un cateo realizado en Puerto del Ahorcado, municipio de Peñamiller.

Dos hombres detenidos con rostros difuminados tras cateo por delitos contra la salud en Peñamiller, Querétaro

Armando "N" e Israel "N" fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado durante un cateo realizado en Puerto del Ahorcado, Peñamiller, dentro de una investigación por delitos contra la salud. Se presumen inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado detuvo a Armando "N" e Israel "N" durante un cateo ejecutado en un inmueble de la avenida Bella Vista, en la comunidad de Puerto del Ahorcado, municipio de Peñamiller. La diligencia derivó de una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud.

Durante la revisión del inmueble, personal ministerial aseguró sustancia cristalina con características de metanfetamina. El material quedó bajo resguardo de Servicios Periciales para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, el esquema de coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales que la Fiscalía ha utilizado en meses recientes para ejecutar cateos en distintos municipios del estado. En Peñamiller, la diligencia fue encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID), con apoyo de la Policía Estatal (POES Querétaro), la Policía Municipal de Peñamiller y el Ejército Mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Armando "N" e Israel "N" quedaron a disposición de la autoridad competente. La sustancia y demás indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales para su integración a la carpeta de investigación correspondiente.

La detención en Peñamiller se suma a otros cateos recientes en Huimilpan y Cadereyta realizados también dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, en los que la Fiscalía ha reportado el aseguramiento de sustancia con características de metanfetamina en distintos puntos del estado.

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