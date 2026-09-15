Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El Centro de Atención a la Diabetes (CADIMSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) opera en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número 8, 9, 13 y 16 de Querétaro, donde un equipo de medicina familiar, enfermería y Trabajo Social atiende a personas con diabetes tipo 2 mediante pláticas informativas, acompañamiento grupal y seguimiento clínico individualizado.
El acceso pasa primero por el médico familiar.
Las y los derechohabientes acuden con su médico familiar, quien determina si requieren ser derivados a CADIMSS para recibir atención y orientación especializada; el instituto también puede canalizarlos al Centro de Seguridad Social (CSS) o a la Unidad Deportiva para actividades complementarias a su atención médica.
Carlos Adair Fragoso Jaime, médico familiar adscrito al servicio de CADIMSS en la UMF No. 8, explicó que el tratamiento no se limita a los medicamentos.
"La atención de diabetes debe ser integral. No es solo tomar los medicamentos; también hay que llevar una dieta estructurada y realizar actividad física, que es diferente para cada paciente. El tratamiento es individualizado", indicó Fragoso Jaime.
El acompañamiento del equipo multidisciplinario busca que las personas con diabetes conozcan mejor su enfermedad y participen activamente en su cuidado, para prevenir o retrasar complicaciones y favorecer una mejor calidad de vida.