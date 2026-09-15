CADIMSS atiende diabetes tipo 2 en cuatro UMF de Querétaro

El servicio combina pláticas, acompañamiento grupal y seguimiento clínico individualizado a cargo de medicina familiar, enfermería y Trabajo Social.

Personal de salud imparte plática informativa sobre alimentación a pacientes con diabetes en la UMF No. 8 de Querétaro.

Personal del CADIMSS brinda pláticas informativas como parte del acompañamiento grupal a pacientes con diabetes tipo 2 en la UMF No. 8 de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El Centro de Atención a la Diabetes (CADIMSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) opera en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número 8, 9, 13 y 16 de Querétaro, donde un equipo de medicina familiar, enfermería y Trabajo Social atiende a personas con diabetes tipo 2 mediante pláticas informativas, acompañamiento grupal y seguimiento clínico individualizado.

El acceso pasa primero por el médico familiar.

Las y los derechohabientes acuden con su médico familiar, quien determina si requieren ser derivados a CADIMSS para recibir atención y orientación especializada; el instituto también puede canalizarlos al Centro de Seguridad Social (CSS) o a la Unidad Deportiva para actividades complementarias a su atención médica.

Carlos Adair Fragoso Jaime, médico familiar adscrito al servicio de CADIMSS en la UMF No. 8, explicó que el tratamiento no se limita a los medicamentos.

"La atención de diabetes debe ser integral. No es solo tomar los medicamentos; también hay que llevar una dieta estructurada y realizar actividad física, que es diferente para cada paciente. El tratamiento es individualizado", indicó Fragoso Jaime.

El acompañamiento del equipo multidisciplinario busca que las personas con diabetes conozcan mejor su enfermedad y participen activamente en su cuidado, para prevenir o retrasar complicaciones y favorecer una mejor calidad de vida.

salud imss diabetes

Reciente

Tarjeta informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de personas detenidas en operativos de la estrategia Sinergia.
Querétaro

Dos detenidos en cateo de Sinergia en Peñamiller por narcóticos

Personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, aseguró droga en el domicilio intervenido.

Hombre con rostro difuminado en fotografía de prisión difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro tras su vinculación a proceso por robo a comercio en Cerrito Colorado.
Querétaro

Va a prisión por robo a comercio en Cerrito Colorado

El imputado ocultó mercancía en una bolsa y cuenta con una carpeta previa por robo a casa habitación en San Juan del Río.

Integrante del equipo de producción graba una entrevista a una mujer de la comunidad durante el rodaje de Sókó en Oaxaca.
Espectáculos

Sókó, cinta mixteca sobre migración y Alzheimer entra al cierre

Seleccionado en el estímulo de la Secretaría de Cultura para comunidades indígenas, el proyecto espera una copia final entre septiembre y octubre.