Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Un caso local confirmado de dengue y una defunción por la enfermedad se mantienen registrados en el municipio de Querétaro, con corte al 11 de septiembre, informó la Secretaría de Salud (SESA) del estado. A nivel nacional, con información al 7 de septiembre, la cifra llegó a cinco mil 75 casos confirmados y 26 defunciones.

Ante ese panorama, la dependencia exhortó a la población a mantener y reforzar las medidas preventivas: eliminar los criaderos de mosquitos, adoptar medidas para prevenir las picaduras y acudir de manera oportuna a los servicios de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad.

Durante el presente año, las brigadas de vectores de la SESA han fortalecido las acciones de prevención y control del dengue en 53 localidades del estado. Las campañas de descacharrización recolectaron 49.7 toneladas de objetos que podían acumular agua. El control larvario incluyó la colocación de abate en 45 mil 703 casas y 95 mil 824 depósitos, en beneficio de 111 mil 969 habitantes.

El operativo sumó además rociado intradomiciliario en 924 casas y fumigación espacial en mil 544 hectáreas. Se colocaron 25 mil 975 ovitrampas en localidades de riesgo, con una recolección de 233 mil huevecillos.

Ante un caso probable de dengue, la dependencia inicia el protocolo de seguimiento epidemiológico y la búsqueda intencionada de casos. Las brigadas de vectores realizan recorridos casa por casa para verificar que no haya criaderos y eliminar al mosquito transmisor; el personal se identifica con credencial y uniforme, y la SESA pidió a la población permitirle el acceso en las zonas donde se localiza riesgo.

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado.

Toda persona puede padecerla, incluso quienes se contagiaron antes. En Querétaro se efectúan de manera permanente acciones de vigilancia epidemiológica.

Los síntomas incluyen fiebre y al menos uno de los siguientes: dolor de cabeza intenso, náusea o vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido.

Los datos de gravedad son dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías, nariz, orina o excremento.

La SESA detalló las acciones con mayor impacto para la prevención y el control de la enfermedad:

Eliminar criaderos de mosquitos: lavar con jabón y cepillo o esponja cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que almacene agua; tapar los recipientes de uso doméstico; lavar y cambiar el agua en un plazo no mayor a siete días; voltear los recipientes que puedan acumular agua y perforar las macetas; tirar botellas, llantas, latas y otros recipientes en desuso.

Protegerse de las picaduras: usar manga larga y pantalones, de preferencia de colores claros; colocar mosquiteros en puertas y ventanas; aplicar repelente de insectos; usar pabellones para camas; cerrar puertas y ventanas al caer la noche y no dormir a la intemperie; al viajar a zonas con sospecha de dengue, usar zapatos cerrados y extremar precauciones.

Colaborar con los servicios de salud y la comunidad en las actividades de eliminación y control de mosquitos.

Ante la presencia de síntomas: no automedicarse, acudir a la unidad de salud más cercana, tomar abundante agua, guardar reposo y seguir las indicaciones médicas.