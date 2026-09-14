Sinergia deja 2 detenidos en 6 cateos en Querétaro y Corregidora

La Fiscalía cumplió una orden de aprehensión por secuestro exprés y detuvo a otra persona con narcótico durante los operativos.

Tarjeta oficial de la estrategia Sinergia por Querétaro que identifica como detenidos a dos hombres con el rostro difuminado por la propia fuente.

Gabino "N" y Luis Omar "N" fueron detenidos durante los cateos en Juriquilla, uno por una orden de aprehensión por secuestro exprés y otro por posesión de narcótico. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó seis órdenes de cateo de manera simultánea en los municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río, dentro de un despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro, con saldo de dos personas detenidas, sustancias con características de narcótico aseguradas y dos inmuebles bajo resguardo de la dependencia.

Las diligencias, desarrolladas por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas (UEBP) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), derivaron de distintas carpetas de investigación relacionadas con la búsqueda de personas, hechos posiblemente constitutivos de trata de personas y delitos contra la salud.

En un inmueble ubicado en la zona de Juriquilla, elementos de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en contra de Gabino "N" por el delito de secuestro exprés. Durante la misma intervención fue detenido Luis Omar "N" por posesión de una sustancia con características de marihuana.

Entre los indicios asegurados se encuentran diversas sustancias con características de narcótico, tres básculas grameras, equipos de telefonía celular y dinero en efectivo. El inmueble quedó asegurado.

Como parte de las acciones de búsqueda, en Charco Blanco, Corregidora, fue asegurado otro inmueble para su procesamiento, donde fueron localizadas diversas autopartes que serán verificadas como parte de los actos de investigación.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, policías municipales y del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano, dentro de las acciones coordinadas de Sinergia por Querétaro.

Los indicios recabados serán procesados y analizados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía para su integración a las carpetas de investigación correspondientes, mientras que los detenidos quedaron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales.

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