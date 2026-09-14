Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó seis órdenes de cateo de manera simultánea en los municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río, dentro de un despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro, con saldo de dos personas detenidas, sustancias con características de narcótico aseguradas y dos inmuebles bajo resguardo de la dependencia.
Las diligencias, desarrolladas por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas (UEBP) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), derivaron de distintas carpetas de investigación relacionadas con la búsqueda de personas, hechos posiblemente constitutivos de trata de personas y delitos contra la salud.
En un inmueble ubicado en la zona de Juriquilla, elementos de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en contra de Gabino "N" por el delito de secuestro exprés. Durante la misma intervención fue detenido Luis Omar "N" por posesión de una sustancia con características de marihuana.
Entre los indicios asegurados se encuentran diversas sustancias con características de narcótico, tres básculas grameras, equipos de telefonía celular y dinero en efectivo. El inmueble quedó asegurado.
Como parte de las acciones de búsqueda, en Charco Blanco, Corregidora, fue asegurado otro inmueble para su procesamiento, donde fueron localizadas diversas autopartes que serán verificadas como parte de los actos de investigación.
Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, policías municipales y del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano, dentro de las acciones coordinadas de Sinergia por Querétaro.
Los indicios recabados serán procesados y analizados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía para su integración a las carpetas de investigación correspondientes, mientras que los detenidos quedaron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales.