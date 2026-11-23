Querétaro, 23 de noviembre de 2026.— Veinticuatro personas fueron detenidas y sancionadas en el municipio de Querétaro por rebasar el nivel de alcoholemia permitido durante el operativo alcoholímetro del 16 al 22 de noviembre. A 19 de ellas también les remitieron el vehículo al corralón.
En esos siete días, el personal del operativo aplicó 536 pruebas de alcoholemia y 27 resultaron positivas, alrededor de una de cada 20. La sanción se aplica a partir de 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
El reporte municipal no detalla qué pasó con las otras tres personas que dieron positivo y no fueron sancionadas.
Patrullas municipales y conos delimitan un filtro de revisión en una avenida de la capital.De las 24 personas detenidas, 22 son hombres y dos son mujeres. Todas fueron sancionadas por el Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.), según el balance de la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
En julio, el director de Justicia Cívica, César Zavala Díaz, informó que el número de personas sancionadas en el alcoholímetro había aumentado 57 % en 2026.
Entonces explicó que el operativo se instala de miércoles a domingo, de 23:00 a 6:00 horas, en cuatro puntos a la vez que cambian de ubicación durante la noche.
Según el Municipio, el objetivo del operativo es evitar accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol en la capital y proteger la vida y la integridad de las personas.