Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El operativo alcoholímetro dejó 36 personas detenidas en el municipio de Querétaro entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, todas enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
A 31 de las personas sancionadas en el operativo alcoholímetro se les remitió el vehículo al corralón. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx
En esos siete días se realizaron 635 pruebas de alcoholemia. De ellas, 39 resultaron positivas y derivaron en 36 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado.
A 31 de las personas sancionadas se les remitió el vehículo al corralón, 86.1% del total.
Entre las 36 personas detenidas hay 29 hombres y siete mujeres: 80.6% y 19.4%, respectivamente.
Durante el operativo se realizaron 635 pruebas de alcoholemia, de las cuales 39 resultaron positivas, de acuerdo con Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mxRepartidas en los siete días del periodo, las cifras equivalen a un promedio de 5.1 detenciones y 91 pruebas por día. Las 39 pruebas positivas representan 6.1% de las 635 aplicadas.
Evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas es la finalidad del operativo de alcoholimetría, precisó la autoridad municipal.