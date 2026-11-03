Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 36 detenidos

Se realizaron 635 pruebas de alcoholemia del 26 de octubre al 1 de noviembre: 39 resultaron positivas y 36 personas fueron sancionadas, según Justicia Cívica.

Patrulla de la Policía Municipal Querétaro y unidad del Alcoholímetro Municipal en el operativo alcoholímetro

El operativo alcoholímetro dejó 36 personas detenidas en Querétaro entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, informó la Dirección de Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El operativo alcoholímetro dejó 36 personas detenidas en el municipio de Querétaro entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, todas enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.

Unidad del Alcohol\u00edmetro Municipal con la puerta abierta junto a una patrulla en el operativo alcohol\u00edmetro de Quer\u00e9taro A 31 de las personas sancionadas en el operativo alcoholímetro se les remitió el vehículo al corralón. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

En esos siete días se realizaron 635 pruebas de alcoholemia. De ellas, 39 resultaron positivas y derivaron en 36 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado.

A 31 de las personas sancionadas se les remitió el vehículo al corralón, 86.1% del total.

Entre las 36 personas detenidas hay 29 hombres y siete mujeres: 80.6% y 19.4%, respectivamente.

Patrulla y unidad del Alcohol\u00edmetro Municipal bajo un puente peatonal durante el operativo alcohol\u00edmetro en Quer\u00e9taro Durante el operativo se realizaron 635 pruebas de alcoholemia, de las cuales 39 resultaron positivas, de acuerdo con Justicia Cívica. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. rotativo.com.mx

Repartidas en los siete días del periodo, las cifras equivalen a un promedio de 5.1 detenciones y 91 pruebas por día. Las 39 pruebas positivas representan 6.1% de las 635 aplicadas.

Evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas es la finalidad del operativo de alcoholimetría, precisó la autoridad municipal.



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